Canal 13 reaccionó ante críticas por reportaje sobre "adoctrinamiento en el Liceo 1"

Canal 13 reaccionó a través de un comunicado ante las duras críticas que recibieron por un reportaje que planteaba una interrogante: "¿Adoctrinamiento en el Liceo 1?".

En el informe se dejaron ver múltiples datos, fotografías, videos y testimonios aportados por alumnas, apoderados y profesores del establecimiento.

Pero la exhibición de, según ahora describe la señal, "una escenificación de alumnas que aparecen en una sala del liceo con atuendos relacionados con grupos radicales", referentes al Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), causó intensa molestia entre los televidentes.

Esto a propósito de que algunas de las mismas alumnas que aparecen en las imágenes explicaron que se trataba de un trabajo para el ramo de Historia de los cuartos medios. La incomodidad se hizo evidente en redes sociales.

En su comunicado, presentado la tarde de este lunes, la estación de Luksic sostiene que "la opinión de los apoderados denunciantes es que, más allá de que sea una representación, dicha escenificación es una prueba más de la penetración de esos grupos radicales en el liceo. Dicho juicio de valor, discutible o no, es propia de los apoderados y no una conclusión del reportaje".

"Les pedimos que dicho análisis fuera on the record, pero la respuesta de alumnos, apoderados y profesores fue –y es- que debían hacerlo off the record porque, a su juicio, temen represalias que ponen en juego la seguridad e integridad de alumnas y profesores. Lo mismo argumentaron jóvenes que abandonaron el plantel", continúa el mensaje.

Luego, Canal 13 indicó que "si dicho argumento de los apoderados, alumnos y profesores no quedó manifiestamente claro que es una opinión de ellos, nos excusamos ante la audiencia por la falta de claridad sobre este punto".

"Insistimos que dicho juicio de valor es propio de los apoderados denunciantes y no una conclusión del reportaje", postularon.

Canal 13, además de señalar que los "testimonios figuran hoy en una investigación del Ministerio Público", defendió "su afán de responder preguntas que rondan a la sociedad respecto de la violencia que afecta hoy a algunos liceos de prestigio del país, hecho que sectores transversales de la sociedad reconocen y de ahí la pertinencia del reportaje. Poner el tema en la mesa es nuestra misión; las conclusiones son de las audiencias".