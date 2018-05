Coordinadora Feminista Universitaria: Seguiremos radicalizando el movimiento

La vocera de la Coordinadora Feminista Universitaria, Amanda Mitrovic, destacó en Cooperativa los avances alcanzados por la movilización de las últimas semanas, y aseguró que su objetivo es "seguir radicalizando" las protestas, en pos de lograr un "cambio cultural".

Mitrovic dijo que la toma de la Casa Central de la Universidad Católica, que comenzó el viernes y terminó ayer, "hay que considerarla un hito fundamental, más allá de cuánto duró o de las personas que estaban en contra".

"Desde la Cofeu sabemos que todos los días se están sumando nuevas universidades, desde Iquique o Antofagasta, en el norte, hasta Puerto Montt (en el sur). Tenemos movilizado a todo el país y estamos organizadas para seguir movilizándonos y seguir radicalizando estos movimientos", afirmó la dirigente a El Diario de Cooperativa.

"Queremos quebrar con todo"

"Nosotras estamos atacando una forma de hacer política y construir institucionalidad. Entendemos que no vamos a destruir el Estado, pero nuestro enfoque es lograr pisos mínimos para que dejen de violentarnos (...) Queremos quebrar con todo, no solamente con la violación y el acoso, sino entender que el patriarcado está inserto en nuestras vidas", explicó.

Mitrovic dijo que estar consciente de que "no destruiremos el patriarcado en un año", y que la participación de sus compañeros varones es relevante: "Son parte del cambio también, no podemos hacer un cambio cultural sin hombres".

Consultada sobre la comisión de equidad de género anunciada ayer por el Mineduc, que será encabezada por la subsecretaria de Educación Parvularia, María José Castro, la dirigente afirmó que no está dispuesta a participar mientras no se cumpla con algunas conficiones.

"Desde hace un par de semanas nosotras avisamos que no nos sentaremos a dialogar hasta que el Gobierno despida o renuncien los ministros de Salud (Gerardo Varela), Educación (Emilio Santelices), el encargado jurídico del Mineduc (Tomás Henríquez) y el seremi de Educación del Biobío (Fernando Peña). Mientras esas cuatro personas no salgan, nosotras no tenemos posibilidad de diálogo", advirtió.