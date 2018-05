Rector contra acusaciones de machismo: "Se está utilizando la imagen del Instituto Nacional"

El rector del Instituto Nacional, Fernando Soto, expresó que es injusto que el colegio esté al centro de la polémica por el machismo y aseguró que "es evidente" se está "utilizando" su imagen a favor de la causa feminista.

Luego de que las alumnas del Liceo Carmela Carvajal protestaran y posteriormente se tomaran el establecimiento, sus pares institutanos concretaron este viernes una toma que busca apoyar la movilización feminista e impulsar un petitorio para que el recinto emblemático se transforme en un colegio mixto.

El jueves, hubo un intento de toma y también una sesión del Consejo de Estudiantes, la que habría terminado con empujones y golpes contra dos funcionarias del establecimiento.

En medio de la controversia, el rector Soto manifestó al diario La Tercera que "para cualquier persona seria es más que evidente que se está utilizando la imagen del Instituto Nacional. Cuando hay 14 facultades de la U. de Chile en toma y más de 17 universidades movilizadas en el país, es fácil entender que el machismo en Chile no es culpa del Instituto Nacional".

De igual forma, se defendió de las acusaciones de las estudiantes del Liceo Carmela Carvajal, que lo acusaron de fomentar el machismo al interior del plantel: "Ellas no me conocen ni yo a ellas, no sé de dónde sacaron esas fantasías, porque nunca hemos tenido la posibilidad de interactuar".

"Me parece que se equivocan, porque sin perjuicio de que el tema que ellas plantean es reconocido como algo que se tiene que abordar en la sociedad, caricaturizan el movimiento", concluyó.