[Video] Valentina Verbal no ve a la educación como algo "sagrado que deba estar fuera del mercado" - Cooperativa.cl

La pertinencia -o no- del lucro en la educación fue uno de los temas que se tomó la discusión de este jueves en El Primer Café, ad portas de la primera marcha estudiantil de la segunda administración Piñera. La historiadora Valentina Verbal (Evópoli) afirmó que "hay que respetar la ley", pero que ella, filosóficamente, piensa que "en la sociedad no hay servicios sagrados que deban sacarse del mercado", y que este "un mecanismo no debería restringirse, porque surge de la libertad humana". "Afortunadamente hay esferas que uno sí puede sustraer", reaccionó Clarisa Hardy (PS), mientras Rodrigo Pérez Mackenna (UDI) llamó a "no demonizar el lucro".