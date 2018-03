Huelga de profesores impide el inicio de clases en el colegio UNAP de Iquique

Los dirigentes no tienen claro con quién negociar.

Contrario a lo que muchos alumnos vivieron este "súper lunes" con la entrada oficial a clases, en Iquique, cerca de 700 estudiantes aún no pueden comenzar su proceso escolar 2018.

Lo anterior se debe a que el sindicato de trabajadores del Colegio Universitario Arturo Prat, que reúne a cerca de 61 funcionarios entre profesores y administrativos, se encuentra en huelga legal desde el 1 de marzo de forma indefinida.

Según el presidente de la Asociación Gremial y profesor de educación básica del establecimiento, Franco Campos, la movilización "es una huelga que estamos reactivando porque nosotros en diciembre estuvimos ya en este proceso y no llegamos a acuerdo con la empresa, en una negociación colectiva que comenzó en el mes de octubre del 2017 cuando nosotros entregamos el proyecto", expresó Campos.

Luego de ser presentada la propuesta de negociación de los trabajadores al establecimiento en octubre del 2017, Campos señaló que "ellos tuvieron 45 días para pronunciarse acerca de si aceptar o no, no lo hicieron, pidieron 10 días de receso y llegado el último día tampoco dieron respuesta aludiendo a problemas económicos, por lo que el sindicato el día 18 de diciembre del año pasado comenzó esta huelga que hoy se ve reactivada por no llegar a acuerdos con el colegio".

El dirigente pone en duda que esta situación sea mejorada por el colegio, ya que "en el año 2014 cuando negociamos pasamos por la dirección, el sostenedor y llegamos a finalmente a negociar con el directorio de la Universidad Arturo Prat (UNAP), que era el ente que teníamos entendido administraba al colegio, pero resulta que cuando negociamos nos dicen que el establecimiento es autónomo y que no depende de ellos, pero entonces ¿cómo se explica que en el anterior proceso hayamos subido al quinto piso de la universidad a negociar con el rector Gustavo Soto?".

La respuesta del establecimiento

Cooperativa intentó comunicarse con el directorio de la universidad Arturo Prat para que dieran su versión acerca de las declaraciones de Campos. Afirmaron que "el colegio es autónomo de la universidad" y que la señora María Teresa García, directora del recinto educacional era la encargada de referirse al tema.

En un contacto telefónico, la autoridad escolar señaló que "yo no sé por qué la universidad me hace a mí hablar. En todo caso, todo lo que tengo que decir está en la página web del colegio".

En el sitio oficial del Colegio UNAP, efectivamente hay un comunicado en donde la empresa realiza una nueva oferta a la comisión negociadora que será votada este martes por los trabajadores a puertas cerradas y con un ministro de fe en la Inspección del Trabajo. De no ser aprobada, casi 700 alumnos iquiqueños seguirán sin clases de forma indefinida.