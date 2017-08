Liberan a alcalde de Copiapó detenido por deuda del Municipio con profesores

La Corte de Apelaciones de Copiapó dejó en libertad este martes al alcalde de Copiapó, Marcos López, quien fue detenido el pasado 9 de agosto a raíz de una deuda que su municipio tiene con los profesores de la comuna.

El tribunal acogió el recurso de amparo en favor del jefe comunal y dejó sin efecto la orden de arresto en su contra.

Los profesores reclaman que no se les ha entregado las ganancias por las demandas presentadas ante el no pago de bono SAE (subvención adicional especial), siendo 2.400 millones de pesos los que se obtuvieron con la demanda ganada y 986 profesionales beneficiados, pero el municipio les indicó que no tenía plata.

El Juzgado de Letras del Trabajo de Copiapó ordenó el pago del total de la deuda del municipio y como esto no se concretó dentro de los cinco días hábiles decretados, se concretó la detención.