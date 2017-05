Magisterio anunció posibles movilizaciones ante millonarias deudas previsionales

Mientras los docentes de Santiago esperan que les lleguen sus sueldos este mes, son varias las comunas del país donde los profesores se quejan de deudas previsionales millonarias, no solo en la Región Metropolitana, sino que también en regiones.

Esta situación mantiene en estado de alerta al Colegio de Profesores, como lo manifestó su presidente, Mario Aguilar, tanto por lo que pase en los próximos días en Santiago como a nivel nacional.

"En vez de irse resolviendo el problema de finiquito de deuda, esto va creciendo, está la comuna de Lampa, está la comuna de La Serena, está Punta Arenas, está Ancud, pero hay muchísimas comunas donde va creciendo un comportamiento muy irresponsable de parte de muchos alcaldes, esto además es transversal, porque hay de todos los colores políticos", dijo Aguilar.

"Creemos que este conflicto está alcanzando ribetes demasiado grandes y estamos empezando a analizar caminos posibles que es el camino de la movilización", añadió el líder del Magisterio.

La situación en Lampa

Lampa, ubicada a unos 30 kilómetros al norte de Santiago, por estos días es el epicentro de las movilizaciones, ya que sus profesores están en paro, lo mismo que los profesionales de la salud.

Se trata de unos 1.000 funcionarios por el no pago de cotizaciones previsionales en la comuna y, según calculan, la deuda alcanza unos 530 millones de pesos, como lo dijo quien lidera estas manifestaciones, la profesora Ana Karina García.

"Que se nos solucionen los pagos previsionales de AFP, salud, convenios, seguros, que son descontados mensualmente y que no son cancelados a las instituciones", aseveró la dirigenta.

"Tenemos colegas en Dicom porque no han pagado los seguros de las cajas de compensaciones por años, no tenemos AFP por lo tanto no podemos postular a un crédito hipotecario, no podemos postular a un crédito de consumo, no podemos incluso sacar un simple plan de teléfono porque nos piden nuestras últimas 12 cotizaciones y en general tenemos dos años sin pagos", agregó.

Desde el municipio de Lampa señalaron que han hecho todo lo posible para solucionar este conflicto y que se han sentado a conversar con los funcionarios, pero aseguraron que es una situación que arrastran no solo ellos, sino que varias otras comunas del país, como lo argumentó el abogado de la Corporación de Educación de Lampa, Mijail Bonito.

"No es algo propio de la comuna de Lampa, lo que pasa es que en las comunas vulnerables se ve con mayor nitidez, pero esto es algo propio de la educación municipalizada a nivel nacional. Hace bastante rato estamos haciendo los esfuerzos por pagar, pero esto es una deuda que no es de ahora", dijo el jurista.

"El mantenimiento de estos niveles de deudas previsionales es algo que viene desde hace más de 10 años en la comuna", añadió Bonito.

Otras comunas con deudas

En cuanto a la situación en regiones, en el norte, en La Serena a los profesores se les adeudan más de 2.000 millones de pesos según sostuvo Mario Sánchez, presidente regional del Magisterio.

"(La deuda) está en los 2.300 millones de pesos en cotizaciones. Son alrededores de 900 personas, estamos hablando de profesores más los asistentes de educación que tienen que ver con el área educación", indicó el dirigente.

Mientras tanto, en Punta Arenas, la presidenta regional del Colegio de Profesores, Violeta Andrade, sostuvo que arrastran lagunas previsionales hace dos años.

"En Punta Arenas tenemos una deuda de 11.500 millones que abarca cotizaciones, préstamos sociales, salud, y la verdad es que estamos en espera y en conversaciones con nuestros jefes", manifestó.