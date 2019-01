Magisterio denuncia que solo se han pagado 500 de 3.000 bonos incentivo al retiro solicitados en 2016

El Colegio de Profesores denunció que se han pagado solo 500 de 3.000 bonos de incentivo al retiro solicitados el año que comenzó el proceso, en 2016.

Los beneficiarios que postularon dicho año, debería haber recibido los montos en 2017, aunque muchos aún siguen esperando.

Uno de ellos es Marta Aliaga, profesora de Lenguaje de Enseñanza Básica de un colegio de Quinta Normal y quien lleva 40 años de servicio.

En su caso, postuló en 2016 y "aún no llega. Yo he ido al Ministerio (de Educación), ahí me dicen que en la Corporación. Se tiran la pelota unos con otros. Salí nominada el 2017".

"Tengo una depresión que llevo dos años con licencia médica. Tengo un quiste de 3,5 milímetros en el cerebro. Paso prácticamente en el hospital. Y con mi esposo que le han hecho tres operaciones enormes. Yo no puedo jubilar porque si jubilo pierdo el bono", explicó.

Ministerio responsabilizó a la administración anterior

En tanto, desde el Ministerio de Educación dicen que la situación más urgente es a quienes se les debe desde el 2016 y que debían retirarse el 2017. Según el Gobierno, en ese sentido, solo falta un 30 por ciento.

"Cuando nosotros llegamos al Ministerio en marzo, nos encontramos con una situación compleja, donde prácticamente ninguna transferencia se había hecho. Parte importante de la demora dice relación con la falta de información o con la información incompleta que entregan los sostenedores", explicó el subsecretario de Educación, Raúl Figueroa.

"El proceso 2016 asigna 1.500 cupos. Hay un 70 por ciento que está transferido. El saldo corresponde a procesos que ya están terminando en el Ministerio de Educación", agregó.

Colegio de Profesores: "No basta el pretexto de buscar otros culpables"

En el caso de la entrega de información incompleta y los trámites no realizados por los municipios, el ministerio resolverá a través de un equipo de la cartera que los está contactando directamente para terminar con el proceso.

Las explicaciones del Mineduc no dejaron conforme al magisterio. En ese sentido, el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, aseguró que "yo creo que ya no basta con el pretexto de andar buscando otros culpables".

"Hay municipios -algunos, pero son la minoría- que no han hecho el trámite, es verdad. Pero en los que sí han hecho el trámite, también están demorados. Por lo tanto, aquí hay una evidente responsabilidad y una negligencia del Ministerio actual. También está retrasado el 2017 y ocurre que ya hay un reclamo presentado en Contraloría", cuestionó.

En octubre pasado, el magisterio en conjunto con la presidenta de la Comisión de Educación del Senado, Yasna Provoste (DC), pidieron un pronunciamiento de la Contraloría para saber cuándo se realizarán los pagos.