Magisterio alarmado: Desmunicipalización podría originar una "deuda histórica 2"

Desde el Colegio de Profesores lamentaron que el proyecto de nueva educación pública o desmunicipalización fuera despachado de la Comisión de Educación del Senado sin haber resuelto el problema del endeudamiento de los municipios, situación que podría generar una "deuda histórica 2".

"Nosotros lamentamos que el proyecto salió de la comisión y no está resuelto el problema del endeudamiento que hay hoy día con los municipios", manifestó el presidente del magisterio, Mario Aguilar.

En ese sentido, advirtió que si aquello "no se resuelve antes de que los docentes sean traspasados, va a originar una deuda histórica 2", posibilidad ante la cual aseguró que están "alarmados".

El dirigente adelantó además que el magisterio tendrá asamblea nacional este jueves y viernes, instancia en la que "probablemente este tema del endeudamiento va a ser el tema principal y podría gatillar movilizaciones".

Diputada Girardi rechaza acuerdo con la oposición

En tanto, la diputada Cristina Girardi (PPD) rechazó el acuerdo del Gobierno con los senadores de la oposición para destrabar la iniciativa en la citada comisión, con el que se logró que se le dé mayor gradualidad al sistema.

La indicación despachada dice que al 2021 se deberán crear 11 servicios locales para el traspaso de colegios, pero después será una comisión la que evaluará el proceso para implementar los otros 59, lo que quedará en manos de un próximo Gobierno que podrá decidir si ampliar los plazos.

"No nos parece ese acuerdo que hizo el Gobierno en el Senado respecto a dilatar el proceso, porque en el fondo es una dilatación y puede no ocurrir", cuestionó Girardi, asegurando que será dicho comité el que "va a definir si se hace o no se hace" el traspaso.

El proyecto deberá pasar a la Comisión de Hacienda y luego, de ser despachada, a la Sala del Senado.