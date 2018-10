Ministra Cubillos: La expulsión ayudará al alumno a recapacitar

La ministra de Educación, Marcela Cubillos (UDI), insistió este jueves en la defensa del polémico proyecto Aula Segura, y aseguró que la expulsión de escolares que cometan hechos violentos -si bien es una medida "extrema"- ayudará al propio estudiante "a recapacitar" sobre lo que hizo.

"Éste es un proyecto de un solo artículo, bastante acotado, que busca -como lo decía ayer el director del Liceo de Aplicación- una medida extrema para situaciones muy extremas", dijo Cubillos entrevistada por la Radio Universo.

La ex diputada afirmó que "nadie pretende a través de este proyecto solucionar todos los problemas de convivencia, de violencia escolar", pero negó que -como sostienen los críticos- sea éste un proyecto efectista y populista.

"El tema de fondo no se va a resolver nunca si los actos de jóvenes de 16 ó 17 años de esa gravedad –porque estamos hablando de porte y uso de armas- no tienen consecuencias (...) Obviamente que se tiene que dar una señal clara de que no hay impunidad frente a hechos de esa naturaleza", afirmó.

"Por supuesto que trataremos que ese alumno expulsado deje el camino de la violencia, pero la expulsión también lo va a ayudar, y lo va a ayudar a recapacitar de que las acciones tienen consecuencias", razonó.

Cargos penales van en carril diferente

Cubillos resaltó además que, sin perjuicio de las sanciones internas en el colegio, "ese joven, que cometió los hechos de los que estamos hablando, va a tener que enfrentar su responsabilidad penal porque, además, está cometiendo delitos".

A juicio de la ministra, en el debate "hay una confusión general, porque el joven que lanza una molotov efectivamente va a enfrentar una responsabilidad penal", pero ello no obsta a que se le apliquen también sanciones disciplinarias.

"¿Me va a decir que el joven que comete un delito no puede ser expulsado, y sí puede ser expulsado el joven que falsifica la firma del apoderado? Porque eso es lo que va a terminar pasando... Llegaríamos al absurdo de que al alumno que falsifica la firma del apoderado el director lo va a poder expulsar con todos los procedimientos de expulsión que tiene, porque está en los reglamentos escolares, y el alumno que comete un delito grave, como es lanzar una molotov, habría que esperar un año o un año y medio a que termine su investigación penal", ejemplificó.

"Son cosas diferentes. El juicio penal lo responderá penalmente, pero el director tiene que imponer disciplina y poder, sobre todo, proteger a sus profesores y al resto de los alumnos que están viviendo en esa inseguridad", señaló Cubillos, antes de insistir en que Aula Segura se hace cargo de "casos extremos, de violencia extremadamente grave, que nunca quisiéramos haber visto en nuestros liceos y en nuestros establecimientos educacionales".