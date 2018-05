Rector Zolezzi estudia acudir al TC por proyecto de gratuidad a la educación técnica

El rector de la Universidad de Santiago, Juan Manuel Zolezzi, advirtió que recurrirá al Tribunal Constitucional respecto al proyecto que extiende la gratuidad al 70 por ciento de los estudiantes más vulnerables de institutos profesionales (IP) y centros de formación técnica (CFT).

La iniciativa fue presentada por el ministro de Educación, Gerardo Varela, ante la comisión de Educación del Senado, la cual no contempla beneficiar a los estudiantes que cursan carreras técnicas en universidades, según lo hizo notar la presidenta de la mencionada comisión, la senadora Yasna Provoste (DC).

"Yo creo que el ministro tiene que hacer todo lo posible por corregir el proyecto original e incluir a los estudiantes de carreras técnicas de las universidades del Consejo de Rectores", dijo el rector Zolezzi.

"Es probable que se tenga que recurrir al Tribunal Constitucional, cosa que no me gusta porque no me gusta la figura del TC, pero recurrir al TC simplemente por discriminación frente a igualdad de condiciones", añadió el rector de la U. de Santiago.

En total, estudiantes de 13 establecimientos educacionales entre IP y CFT serán beneficiados con esta iniciativa.