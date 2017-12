Puntaje Nacional de 2009 dio la PSU de nuevo y repitió el logro: Quiere estudiar Pedagogía

Franco Hontavilla fue puntaje nacional de Matemáticas cuando salió del colegio en 2009 y logró desayunar con Michelle Bachelet en el último año de su primer mandato en La Moneda.

Este 2017 el joven repitió la hazaña, logrando su segundo puntaje nacional de la PSU.

"Di la PSU para poder estudiar Pedagogía y no esperaba este puntaje. Mi objetivo era sacar 475 puntos para poder optar al crédito y estudiar el próximo año", declaró el joven a AhoraNoticias.

Hontavilla aprovechó su primer puntaje nacional para ingresar a la Universidad de Chile a estudiar Ingeniería, carrera donde está terminando su tesis. Pero ahora va por su verdadera vocación.

"Desde el principio quise estudiar Pedagogía, cuando salí de cuarto medio. Siempre tuve el objetivo de estudiar Ingeniería en la Universidad de Chile para estudiar Pedagogía después", señaló.

El estudiante de Ingeniería supo recién este martes que era nuevamente puntaje nacional y tuvo que pedir permiso en su trabajo para asistir al tradicional desayuno en La Moneda.

"Estoy haciendo mi tesis en una empresa, vi el puntaje y tuve que devolverme. No pensé que iba a estar aquí", indicó.

Luego del desayuno, el joven afirmó que "en ese tiempo lo dudé por el puntaje, siempre me dijeron 'aprovecha tu puntaje'. Pero ahora no, ya me decidí, estoy 100 por ciento seguro de que quiero estudiar pedagogía antes de empezar a trabajar como ingeniero y ahí vamos a ver que pasa".

"Durante estos años que he estado en la universidad siempre he hecho clases. Me ha tocado en todas las realidades hacer clases y siento que, a pesar de que las necesidades son distintas en los distintos estratos sociales, todos necesitan algo y creo que desde la pedagogía siempre se puede aportar", concluyó.

Este año se registraron 151 puntajes nacionales en el país: nueve en Lenguaje, 117 en Matemáticas, 14 en Historia y Ciencias Sociales, 10 en Ciencias, y uno con el máximo promedio entre Lenguaje y Matemáticas.