Ya están publicados los resultados de la PSU

A contar de las 08:00 horas de este lunes el Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional (Demre) de la Universidad de Chile hizo públicos los resultados de la Prueba de Selección Universitaria (PSU) 2016 que se rindió los días 28 y 29 de noviembre.

La difusión de estos resultados da pie, desde las 09:00 horas, al proceso de postulación de los estudiantes a los planteles adscritos al Sistema Único de Admisión (SUA) del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (Cruch).

En paralelo, la Presidenta Michelle Bachelet comparte a esta hora el tradicional desayuno en el Palacio de La Moneda con los estudiantes que obtuvieron puntajes nacionales.

Según se conoció el viernes, entre los más de 290 mil jóvenes inscritos para rendir la PSU hubo un total de 163 puntajes nacionales, anotando un alza de 150 por ciento respecto del año pasado, donde sólo hubo 65 máximos.

Resultados PSU: Disponibles en https://t.co/hD7rRq5jzN a las 8am de este lunes 26 de diciembre. #PuntajesPSU — U. de Chile - DEMRE (@demre_psu) 26 de diciembre de 2016

De los 159 #PuntajesNacionales, 112 corresponden a la Prueba de Matemática. 👍📈📔➗✖➕➖ pic.twitter.com/YOIBp9XZ9Q — Ministerio Educación (@Mineduc) 26 de diciembre de 2016

Lo que viene

El proceso de postulación se extiende desde este lunes 26 de diciembre hasta las 13:00 horas del viernes 30 de diciembre, y los resultados de esta etapa se conocerán a las 23:00 horas del miércoles 11 de enero en la página del Demre.

Para orientar a los estudiantes el organismo preparó un Manual Asistente de Postulación (ver archivo adjunto) que puedes revisar haciendo clic aquí.

De cara a este proceso la sicóloga de la Universidad Mayor Dominique Karahanian recomienda siempre "tener un plan B"; es decir, "tener alternativas frente a lo que viene" y estar consciente de que "si yo tenía expectativas respecto de algo y no se cumplen es normal que yo no me sienta bien o esté irritable".

La gratuidad

Joaquín Alliende, ex alumno del Colegio San Ignacio El Bosque es uno de los jóvenes que sacó puntaje nacional por partida doble, en Ciencias y Matemática. Ahora quiere estudiar ingeniería. En conversación con Cooperativa, interrogado por el debate en torno a la reforma educacional, opinó que la educación superior "debería ser gratuita, financiada por el Estado".

En tanto, respecto de la PSU, opina que el test "evalúa lo que se hizo durante todo el colegio, el método que se usó durante todo el colegio. No es el mejor método, pero es el que está instalado socialmente".

El Mineduc prevé que 214 mil nuevos estudiantes universitarios se beneficiarán de la gratuidad en 2017; beneficio que este año nuevamente se aprobó vía glosa presupuestaria. Una de las novedades será la extensión del beneficio para los alumnos de centros de formación técnica e institutos profesionales que estén acreditados por al menos cuatro años y sean sin fines de lucro (éstos no requieren haber rendido la PSU).

La gratuidad alcanzará a los alumnos de CFT e IP que estén dentro del 50 por ciento más vulnerable, los que podrían ser alrededor de 100 mil.

Francesca Rubio tuvo que congelar su carrera en el pasado porque no tuvo dinero para seguir pagando. Ahora dice estar ilusionada con la posibilidad de estudiar gratis: "Me alegra harto, hasta me emociona, porque siento que hoy día es súper importante estudiar".

"Si uno no tiene un título te quedas con el sueldo mínimo y con eso uno ya no hace nada, entonces es muy objetivo de uno (sic) sentirse realizado como persona, tener estudios superiores, un cartón. Si me sale la gratuidad yo a ojos cerrados estudio diurno y me dedico full al estudio", dijo la joven.