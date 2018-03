Rector Vivaldi lamentó decisión del TC sobre lucro: Es una incoherencia

El rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi, criticó la decisión del Tribunal Constitucional de declarar inconstitucional la prohibición de los controladores con fines de lucro en las universidades.

En el marco de la reunión mensual del Consorcio de Universidades del Estado, Vivaldi comentó que si "se incorpora a una institución con fines de lucro y la Superintendencia, o quien sea, va a tener que estar cuidando permanentemente que no esté lucrando una institución cuyo objetivo es lucrar".

"Si me permiten una analogía es que para una determinada posición dicen 'aquí está prohibido escribir con la izquierda pero se permite contratar zurdos', es una cosa absurda", recalcó.

El rector añadió que "es una cosa que no se entiende, no tiene una coherencia. Esa incoherencia es la que nosotros nos estamos preguntando y lo que nos preocupa realmente es que no se valide un modelo que es ajeno a lo que es el espíritu real de la universidad".

Vivimos un momento crítico en el que debemos ser muy responsables. La permisividad con el lucro desnaturaliza la idea misma de lo que debe ser una universidad, que conlleva un claro rol de formador de jóvenes y de compromiso con el progreso y desarrollo del país. #TC — Ennio Vivaldi (@EnnioVivaldi) 27 de marzo de 2018

Por su parte, el rector de la Universidad de Valparaíso, Aldo Valle, planteó que "es muy importante que los órganos políticos, es decir el gobierno y luego el Parlamento, reaccionen por las vías institucionales que tienen al efecto, es decir, restablecer el diseño de la reforma a la educación superior".

"En caso contrario, volveremos a una situación que nos parece peor a la que había el año 2011, porque efectivamente al año 2011 había una prohibición general de lucro para las universidades y eso estaba vigente, no era inconstitucional", agregó.

"Por muchos años no fue inconstitucional y hay que agregar a eso que se torna más grave, porque en ese tiempo no había gratuidad", precisó.

Universidades Estatales reunidas en La Chile... llegó el ministro de Educación Gerardo Varela @Cooperativa pic.twitter.com/BYg1jfUS5N — Maritza Tapia Fierro (@Niumary) 28 de marzo de 2018

Ministro: Tema del lucro quedó zanjado

El ministro de Educación, Gerardo Varela, también participó en el encuentro, oportunidad en la que sostuvo que "como dije ayer, el lucro está prohibido por la ley, hay una superintendencia que tiene que fiscalizarlo y cuando salga ley la tenemos que crear".

"Hay prohibición, hay restricciones a las transacciones relacionadas, de manera que el temor de que pudiera haber flujo de plata no existe, porque va a haber una superintendencia que lo va a fiscalizar", agregó.

"Hay responsabilidades personales, de manera que nosotros creemos que el tema del lucro quedó zanjado y está superado", añadió Varela.

Esta postura fue rechazada por el presidente de la Feusach, Juan Pablo Latorre, quien aseveró que "no vamos a tolerar que una vez más se restituya la concepción de la educación como un negocio. Quienes han cuestionado la masividad o la transversalidad del movimiento estudiantil, yo les planteo que aquí tenemos un elemento provocativo".

Desde el Colegio de Profesores, Mario Aguilar comentó que "no ayuda, no es contribuyente ese tonito burlón que ya ha utilizado más de una vez, con sus chistes fomes, en donde ayer, cuando se toma una decisión que ha indignado al movimiento social, él lo minimiza, lo echa un poco a la chacota y eso no contribuye, señor ministro Varela".