Rectores dieron por superada polémica por fin de aporte fiscal indirecto

El Consejo de Rectores se reunió este jueves en medio de la polémica entre las universidades de Chile y Católica por el acuerdo con el Gobierno en relación al aporte fiscal indirecto (AFI).

La instancia, que se realizó en la casa central de la Universidad de Chile, fue el primer encuentro entre los rectores Ennio Vivaldi e Ignacio Sánchez luego que el primero rechazara una presunta participación de un arzobispo en las conversaciones con los ministerios de Educación y Hacienda.

Tanto Vivaldi como Sánchez dieron por superada la polémica, donde el rector de la Universidad de Chile sí insistió en las realidades que, a su juicio, contrastan entre las instituciones públicas y las que componen la red del llamado G9.

"Nunca tuve ningún impasse ni con el rector Sánchez ni tampoco con ninguna autoridad eclesiástica. Si uno piensa la facilidad con que se le dice 'no', el reflejo condicionado inmediato con que se le dice 'no' a las peticiones que hacen las universidades estatales tan desmedradas por tanto tiempo, claro que que es sorprendente que ante estas instancias haya una atención tan pronta", dijo Vivaldi.

Sánchez afirmó que se está "potenciando a Ues. estatales"

Mientras que el rector de la Universidad de la Universidad Católica, quien personalmente hizo el punto durante la sesión a la que asistió también Alejandra Contreras, jefa de la División de Educación Superior del Mineduc, también dio por superadas las diferencias.

"No es lógico seguir insistiendo una y otra vez en el maltrato que tienen las universidades estatales, en el menosprecio que no se les escucha y lo digo muy responsablemente, porque a mí me alegra que el Estado, a través del Gobierno, esté potenciando a las universidades estatales y tiene que hacerse, hemos dicho, particularmente las universidades de regiones", aseveró.

Sánchez añadió que "el presupuesto de apoyo a las universidades estatales ha crecido significativamente mucho más que lo que han recibido las universidades públicas no estatales del G9".

Otro de los puntos claves del encuentro fue la reforma educacional, luego que la ministra Adriana Delpiano confirmara que el proyecto de universidades estatales será ingresado la próxima semana al Congreso, antes del 1 de junio.

Además, los rectores trataron el inminente cierre de la Universidad Arcis y las manifestaciones convocadas por la Confech.