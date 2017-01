Se agudiza la división: Rectores del G9 no asistieron a la reunión anual del CRUCh

Finalmente los rectores de la Red de Universidades Públicas no Estatales (G9) no asistieron a la reunión del Consejo de Rectores de Chile (CRUCh) evidenciando así la división que existe entre los planteles de educación superior en medio de la discusión por la reforma.

Ayer Ignacio Sánchez, rector de la Universidad Católica adscrita al G9, afirmó que existe una "división" y una "crisis" tras la publicación del polémico video que lanzó el CRUCh en el que compara a las casas de estudio privadas con callampas.

Tras no acudir a la reunión que se realizó en Arica, hoy el rector de la Universidad Católica de Valparaíso, Claudio Elórtegui, sostuvo que "no pueden continuar ciertas prácticas, como por ejemplo, los dobles discursos que se han establecido: Se dicen ciertas cosas en las reuniones o se toman acuerdos que no se cumplen".

Y agregó: "El primero que hizo una división en el Consejo de Rectores fue el Gobierno al presentar la reforma, estableciendo una hegemonía absoluta respecto de las universidades estatales con el resto del sistema".

En el transcurso de esta tarde se reunirán los rectores del G9 en Santiago para explicar las razones de su molestia.