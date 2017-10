Alumnos de la U. del Mar reubicados en U. Iberoamericana esperan solución a la crisis

La crisis en la Universidad Iberoamericana golpea a todos sus estudiantes, pero quizá con mayor fuerza a un grupo en particular: los que fueron reubicados desde la desaparecida Universidad del Mar, que, envuelta en diversas irregularidades, le fue revocada su personalidad jurídica.

Son cerca de 20 jóvenes que vuelven a padecer una situación similar a la ocurrido con la casa de estudios viñamarina, por lo que temen quedar estigmatizados. De hecho, a algunos egresados no les están dando trabajo por ser de la Iberoamericana, afirman.

"Soy Javier, estudio Enfermería, voy en cuarto año. Ingresé a la Iberoamericana a través del Ministerio por la reubicación de la Universidad del Mar... Es triste, desilusionante pensar que todo el tiempo invertido, todo el estudio, todo el dinero que uno ha invertido se va por la borda", indica el joven, quien espera poder ser nuevamente reubicado para poder terminar su carrera.

Javier considera estos epísodios "como un sueño frustrado", donde "se iba derrumbando como un sueño de vida", el "ver que no puedes avanzar y te estás estancando".

"Igual fue muy duro al principio, muchos estuvimos con crisis de pánico, cosas de no querer hacer nada", manifestó.

En marzo pasado unos 2.500 alumnos figuraban en los registros de la U. Iberoamericana, donde había una deuda cercana a los 2.200 millones de pesos, por la que, de aquí al 31 de octubre, las autoridades deben presentar sus descargos, luego que la ministra Adriana Delpiano asegurara que se está buscando un administrador de cierre del establecimiento al no existir viabilidad financiera.

Plantel busca un "socio estratégico"

No obstante, el rector Héctor Jara confía en que antes del plazo fatal encontrarán un inversionista.

"Evidentemente que nos presentamos de mucho mejor manera si presentamos una buena solución a nuestros inconvenientes de financiamiento, como es la incorporación de un socio estratégico", comentó el rector.

"El Ministerio, la Divesup (División de Educación Superior), está en pleno conocimiento de estas gestiones que estamos realizando, e incluso fuimos con el director general de la Escuela de Negocios al Ministerio y esperamos que les resulte bien su solicitud de crédito en el exterior, para que tomen el control de la universidad", añadió.

Mineduc espera informe de la Universidad

No obstante, desde el Mineduc aclararon que no basta solamente con la llegada de un posible socio inversionista y esperan el informe de la casa de estudios.

"Estamos esperando, la institución tiene hasta el 31 (de octubre) para hacer sus descargos, entregar los nuevos antecedentes y si los antecedentes son contundentes obviamente que el Ministerio (de Educación) va a revisarlos en su propio mérito y tomar finalmente una determinación", dijo la subsecretaria de Educación, Valentina Quiroga.

"Pero nosotros necesitamos ver los antecedentes, no podemos emitir un juicio a partir de lo que ellos entregan a través de los medios de comunicación, necesitamos que formalmente nos entreguen todos los antecedentes", añadió.

En tanto, los estudiantes viven en la incertidumbre y esperan una decisión pronta y ojalá un plan de revitalización que les permita continuar como lo señaló la vocera de los alumnos, Paz Gajardo.

"No nos convence, pero si es lo mejor para la gente que tiene que seguir en la universidad, ojalá que sea pronto, si no, tiene que ser lo que la ministra ya anunció, que quiere un administrador de cierre, ya que a nosotros nos deja más tranquilos para poder trabajar en algo concreto y no en un supuesto de un cierre, que es lo que hemos hecho últimamente", manifestó.