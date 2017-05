Crisis en U. Iberoamericana: Estudiantes de carreras de salud dan por perdido el año 2017

Critican que Rectoría "no le ha tomado el peso suficiente" a la crisis.

Continúa el paro las carreras de obstetricia, kinesiología y enfermería de la Universidad Iberoamericana, movilización que se desarrolla en medio de la crisis que atraviesa la institución debido a la deuda de más de 2.000 millones de pesos.

La situación no sólo ha provocado la falta de personal, sino que además pone en riesgo el año académico de los estudiantes.

Así lo explicó María Constanza Silva, vicepresidenta del Centro de Alumnos de Obstetricia, quien aseguró que "nosotros actualmente nos hemos retraso en dos meses de práctica, eso quiere decir que el año académico 2017 no podría ser finalizado".

"La preocupación que nosotros tenemos es qué va a pasar con los compañeros que no van a poder hacer estas prácticas, cómo van a quedar, en qué situación van a quedar", añadió.

Tras esto, criticó a Rectoría, puesto que "no le ha tomado el peso suficiente a entender que nuestra carrera está totalmente destruida, o sea, nuestros profesores no están".

Arcis: Piden salida de administrador provisional

Por otra parte, los universitarios de la Universidad Arcis insisten en la salida del actual administrador provisional, Patricio Velasco; piden que no sea nombrado administrador de cierre y lo responsabilizan de causar la quiebra del recinto.

La presidenta de la Federación de Estudiantes de la U. Arcis, Sandra Beltrami, indicó que "en este minuto la ley de quiebra es la que se está ejecutando en la universidad, por lo tanto, según lo que dice la misma Ley 20.800, el administrador provisional ya debería haber cesado en su cargo y eso no ha ocurrido porque el Ministerio de Educación realmente no se quiere acoger a las normas legales y no se quiere acoger a los dictámenes del Cuarto Juzgado Civil".

"Nosotros exigimos que el administrador provisional cese en su cargo, porque él ha actuado de forma irresponsable y negligente", subrayó.

En este contexto, y sumando a las demandas de la Confech de condonar la deuda del Crédito con Aval del Estado (CAE), es que este martes 9 se realizará una nueva marcha y hoy lunes a las 11:00 horas, se realizará una intervención en el frontis del Ministerio de Educación.