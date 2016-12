Educación superior: Qué implica que una carrera esté acreditada, pero no el establecimiento

En pleno proceso de postulación a los recintos de educación superior, los jóvenes deben enfrentar diversas decisiones y una de ellas es escoger la carrera y el plantel donde realizarán sus estudios.

En medio de este complejo escenario aparecen carreras que están acreditadas, pero cuyos establecimientos no tienen la certificación de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA).

Entonces, ¿Qué implica que sólo la carrera esté acreditada? La secretaria ejecutiva de la CNA, Paula Beale, explicó en El Diario de Cooperativa que quienes postulan a éstas no podrán acceder a créditos ni becas del Estado, por lo que llamó a considerar la institución acreditada y no solo la carrera que tenga esta consideración "en la medida que el estudiante lo único que persiga es un beneficio estatal o acceder a una educación gratis"

Y agregó: "A un estudiante que tiene recursos y que podría pagar cualquier tipo de educación, nosotros también le recomendaríamos que fuera a una institución acreditada".

La secretaria ejecutiva de la CNA remarcó que "la mayoría de los beneficios estudiantiles están asociados a la acreditación institucional".

"La dupla ideal es que tanto la institución como la carrera están acreditadas", enfatizó.

Al ser consultada respecto a si un establecimiento acreditado es mejor a uno que no lo esté, Beale respondió que "es mejor respecto de aquellos que no están acreditados, porque la Comisión ha dicho que no están acreditados".

"Hay un porcentaje de instituciones, que es mayor en Institutos Profesionales y Centro de Formación Técnica, que nunca han ingresado al proceso de acreditación, por lo tanto, nosotros no lo conocemos. No sabemos cuáles son las condiciones en que se imparte la enseñanza ahí", indicó.

Reconoció que "a lo mejor son instituciones buenas, pero nosotros siempre recomendamos que las preferencias se orienten a aquellas instituciones que tienen este sello de calidad. En el caso de las universidades el problema es menor, porque el grupo que no está acreditado y el que está afuera del sistema es bastante menor".

Acreditación es un "elemento importante a considerar"

El 40 por ciento de las instituciones no están acreditadas. De las 56 universidades existentes, 47 sí tienen sello verde y, en el caso de los Institutos Profesionales, son 17 los que si están certificados de un total de 33.

Mientras que respecto a los Centros de Formación Técnica, de los 35 solo 15 cuentan con acreditación, y las carreras también pueden o no contar con acreditación.

En el sitio www.ojodondeestudias.cl se puede encontrar orientación y la jefa de la División de Educación Superior del Ministerio de Educación, Alejandra Contreras, indicó que "los jóvenes analicen bien sus oportunidades, sus distintas opciones y consideran el tema de la acreditación como uno de los elementos importantes para efectos de la decisión que deben tomar".

"Esto no es generar ninguna crítica ni ninguna opinión contraria a las instituciones que no están acreditadas, pero evidentemente esto es una medición objetiva que hace la CNA y, por tanto, es un elemento importante a considerar al momento de tomar una decisión de dónde estudia", sostuvo.

También se recomienda revisar el cuerpo docente y la trayectoria del plantel o si cuentan con áreas de investigación.

Ramón Jara, coordinador educativo de AP Chile y profesor de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, expresó que "de cuatro hacia arriba es un número de años importante en su acreditación, porque le da una solidez y una seriedad a estas casas de estudio que están en ese rango de acreditación".

"Lo otro sería interesante que también se mirara mucho el cuerpo docente y la infraestructura, porque generalmente las universidades tienen que contar con un cuerpo docente, sólido, con formación completa, un número de doctorados, un número de magísteres, especialistas en las carreras que otorgan", añadió.

Recomendaciones

Para tener más información en este proceso están las ferias del postulante y también se recomienda ir directamente a las instituciones, buscar información de las carreras, mallas y también cuál es la proyección de sus egresados.

También se puede visitar www.mifuturo.cl, donde se encuentra información de las carreras, la empleabilidad e, incluso, cuánto pueden ganar al salir.

Tras entregar los resultados de la PSU 2016, donde se mantienen las brechas entre alumnos de liceos particulares y municipales de hasta 100 puntos, el rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi, también pidió a los postulantes fijarse bien a la hora de decidir.

"Hemos denunciado con mucha fuerza que se ha instalado un modelo en paralelo al modelo universitario, que es un modelo basado en un esquema retailer que pasa a ser la universidad que ofrece un 'commoditie', que es un 'commoditie' que es el título profesional a un cliente y, en eso, lo único que prima como en cualquier negocio es que el negocio dé utilidades y es lo único que les importa", sentenció.