FECh: El proyecto de universidades estatales legitima lo que se instaló en dictadura

El presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECh), Daniel Andrade, aseguró que el movimiento estudiantil seguirá protestando hasta que el Mineduc se siente a negociar y ceda respecto proyecto de ley de universidades estatales.

En entrevista con El Diario de Cooperativa, Andrade aseguró que los estudiantes quieren el proyecto, pero "en las condiciones que está, más debilita a la educación pública que fortalecerla", por lo que, si no se modifica "sustancialmente", terminarán "rechazándolo".

"Queremos decir claramente a la ciudadanía que nosotros queremos el proyecto, pero en estas condiciones no podemos aprobarlo, porque es retroceder o legitimar lo que se instaló en dictadura", agregó el dirigente, que acusó que "este Gobierno, supuestamente democrático", está instalando la normativa "de forma autoritaria, contrario a lo que las personas que van a vivir esta reforma opinan, a quienes no les parece como forma de organización".

Las críticas específicas

"Nos parece muy grave", señaló el dirigente, quien aseguró que el proyecto "viene de la mano con un modelo de universidad privatizador y ejecutivo", en tres ejes problemáticos: condiciones laborales, gobernanza y fortalecimiento de la educación pública.

"Cuando hablo de condiciones laborales, detrás está el modelo de universidad más gerencial, donde se le flexibilizan los contratos los trabajadores para poder despedirlos -como si fuera una empresa- y no los trata como funcionarios públicos", dijo.

"En gobernanza, en tanto, lo que se está planteando es un atentado a la autonomía universitaria, donde se quiere instalar a tres miembros del Gobierno de turno en el consejo superior. (De este modo) si hubiera un Gobierno que no estuviera a favor de la educación pública, éste tendría una alta posibilidad de boicotear a las universidades del Estado" advirtió.

Sobre el tema de fortalecimiento de la educación pública, el presidente de la FECh aseguró que "el Ministerio ni siquiera se ha sentado a plantear sus argumentos por los recursos que se han entregado y cómo se entregan".

"Ahora se entregan bajo el concepto de ley marco, que es como un convenio de desempeño que hace competir a las universidades por los recursos, mientras que nosotros creemos que deben estar al menos por aportes basales: que tengan claridad de los recursos que se van a recibir", explicó.

Propuestas

Hecho el diagnóstico, Andrade explicó cuáles son las principales mejoras que, a juicio del movimiento estudiantil, requiere el texto.

"En gobernanza, (pedimos) que se restrinja los miembros del Gobierno en el consejo a dos personas, al menos, y que todos sean tri estamentales y resolutivos, no consultivos", que el consejo universitario tenga un carácter normativo y no solamente académico, para que cada universidad pueda ir definiendo, de acuerdo a sus necesidades, cómo se organiza y no solamente este determinado por lo planteado por el Ministerio de Educación.

En el tema de condiciones laborales, "lo que estamos haciendo es defender las condiciones en las que tienen a los trabajadores porque lo que se quiere hacer es quitarlas; querían sacar del estatuto administrativo y querían quitar el 80 por ciento a planta (contratados por el Estado) y 20 por ciento a contrata (contratos anuales)", aseguró: "Se quería quitar eso y que estuvieran todos a contrata, lo que es una flexibilización laboral importante".

Por último, sobre el tema de fortalecimiento de las universidades estatales, Andrade aseveró que "los aportes deben ser basales y que mezclen los elementos de ampliación de matrícula con calidad, pero no hemos llegado a cifras, porque el Mineduc ha desechado esa discusión".

Para finalizar, el dirigente aseguró que "se puede llegar a un acuerdo, pero el Ministerio tiene que ceder en sus puntos y no ser soberbio al intentar instalar un modelo que es contrario a toda la tradición histórica de las universidades del Estado".