La Usach es opción para reubicar a estudiantes de la Universidad Iberoamericana

En medio de la incertidumbre respecto de dónde serán reubicados los alumnos de la Universidad Iberoamericana, el Ministerio de Educación confirmó este jueves que la Universidad de Santiago (Usach) podría ser una opción.

Si bien se había hablado inicialmente de la Universidad de Talca, ésta salió a desmentir la posibilidad, y desde el Mineduc reiteraron que se manejan varias posibilidades.

"Lamentablemente la Universidad Santo Tomás no puede seguir participando, pero estamos conversando con otras universidades que tengan cuatro años de acreditación; (entre ellas) con la Universidad de Santiago, según me informaron ayer", señaló el ministro Gerardo Varela.

Según el titular de la cartera, de esta manera se espera que "efectivamente los jóvenes de la Universidad Iberoamericana no pierdan este semestre".

"Estamos haciendo un esfuerzo importante, pero no es un trabajo simple, lamentablemente. Estamos pidiendo reasignaciones presupuestarias también al Ministerio de Hacienda", explicó.

Alumnos incrédulos

Otra de las opciones que se manejaban con antelación era la Universidad Tecnológica Metropolitana (UTEM), pero no se llegó a acuerdo. Con la Usach también había habido conversaciones previas, por lo que los estudiantes se hallan incrédulos.

"Desde el principio hemos pedido que (donde sea) la reubicación, o que quien sea nuestro tutor, sea una universidad estatal", señaló la vocera de los estudiantes, Paz Gajardo, tras el fracaso en las negociaciones con la UST.

"También hay conversaciones, como dijo Varela, con la Universidad de Santiago, pero hasta que no se vea un documento firmado, no podemos dejarnos llevar por eso, porque ya otras veces nos han hecho lo mismo. Mientras no exista algo firmado ni concreto, para nosotros no es real", agregó.

Los alumnos de la Universidad Iberoamericana dieron plazo de una semana para saber si se concretará algún convenio, tras lo que algunas alumnas podrían comenzar una huelga de hambre, como ya han advertido públicamente.