Mineduc firmó convenio de reubicación de los estudiantes de la Universidad Iberoamericana

El Ministerio de Educación firmó un convenio con la Universidad Tecnológica Metropolitana (UTEM) para la reubicación de los alumnos afectados por el cierre de la Universidad Iberoamericana.

Se espera que esta semana se dé a conocer el nombre del administrador que estará a cargo del cierre de dicha universidad, quien deberá generar un plan de trabajo para la continuidad de estudios de los alumnos.

Según la subsecretaria de Educación, Valentina Quiroga, este proceso podría durar varios años, porque "el propósito es lograr asegurar la continuidad de estudios de los estudiantes en donde ahí siempre hay evidentemente distintas vías".

Agregando que la mejor posibilidad es que los estudiantes terminen su estudios en la propia institución y que se cierre con los últimos estudiantes matriculados, además de también existir la posibilidad de "la movilidad de estudiantes y también el apoyo de otras instituciones".

El rector de la Universidad Iberoamericana, Héctor Jara, indicó que no quieren abandonar a los estudiantes, hasta que cuenten con una nueva casa de estudios y estar bien reubicados. "Cuando se produzca el nombramiento de la administración de cierre queremos hacerle una entrega muy profesional, de forma de facilitarle también el máximo su trabajo y que el pueda también continuar con lo que la ley estipula respecto de la prestación de servicios para nuestros estudiantes".

Todo esto luego que el Consejo Nacional de Educación (CNED) y el Ministerio de Educación decidieran dar el cierre definitivo a la universidad por no contar con la viabilidad financiera necesaria para cumplir con "los compromisos laborales, financieros y administrativos".

Educación 2020: Estudiantes deben ser traspasados a carrera acreditadas

El director y fundador de la fundación Educación 2020, Mario Waissbluth, recalcó la importancia de que los alumnos que sean reubicados en otras instituciones con carreras acreditadas.

"Sea cual sea la universidad a la cual se están traspasando alumnos de una determinada carrera sería, a mi juicio, inaceptable si es que esa carrera no tuviera acreditación significativa. Estarlos pasando a una universidad con carreras no acreditadas o acreditadas por un par de años que es lo mismo que nada. No creo que sea pertinente", sentenció.

Los estudiantes de la Universidad Iberoamericana tienen la posibilidad de concluir sus estudios ya sea por los planes de reubicación que está haciendo el Ministerio de Educación, o cambiarse a otra entidad acreditada que convalide sus estudios.