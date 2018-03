Ranking internacional destacó carreras de la PUC, la Chile y la U. de Concepción

La consultora británica Quacquarelli Symonds, que se dedica a la investigación en el ámbito de la educación superior, dio a conocer este miércoles sus "QS World University Rankings by Subject", que informan qué planteles alrededor del mundo son los mejores en determinadas carreras y áreas de especialidad.

En el listado general, la Pontificia Universidad Católica es la casa de estudios chilena mejor ubicada, en el puesto 137, subiendo 10 lugares en comparación con 2017. En segundo puesto, aparece la Universidad de Chile, en la casilla 201.

En el detalle, el estudio consideró 48 disciplinas y, para nuestro país, destacaron los resultados obtenidos por las universidades Católica, de Chile y de Concepción.

La PUC logró que nueve de sus carreras se ubicaran dentro de las 50 mejores a nivel mundial: Educación (21), Políticas Sociales y Administración (30), Arquitectura (33), Teología, Divinidad y Estudios Religiosos (33), Arte y Diseño (35), Lenguas Modernas (40), Leyes (44), Comunicación y Estudios de Medios (46) y Sociología (48).

La Universidad de Concepción consiguió apareció en el puesto 28 en Ingeniería en Minerales y Minas, mientras que la Universidad de Chile logró el puesto octavo dentro de esta misma especialidad, y el 41 en educación.

Dentro de los planteles chilenos el que logró el posicionamiento más alto fue, justamente, Ingeniería en Minerales y Minas de la Universidad de Chile, que subió dos lugares respecto a su posicionamiento del año anterior (10).

"Tenemos nueve áreas temáticas entre las 50 mejores (universidades) del mundo. Hace tres años teníamos cuatro áreas en este rango, así que es un logro bien importante, porque estamos hablando de áreas a nivel mundial", comentó el rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez, a La Segunda.

El académico destacó que el estudio mide aspectos como la calidad de los académicos y la empleabilidad de los egresados, pero "lo que más se valora es la investigación", justamente un área en que Chile flaquea por falta de recursos.

"Nuestra universidad está en los ranking en los lugares 30 a 60 al hablar de calidad académica o de sus alumnos, pero cuando vemos la investigación en ranking globales estamos en los lugares 150 a 180. Eso hace que todas las universidades del país disminuyan su posicionamiento internacional, y es un tremendo desafío", dijo Sánchez.

