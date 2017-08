Toma en la Casa Central de la U. de Chile contra proyecto de planteles estatales

Alrededor de 60 estudiantes tomaron a primera hora de este lunes la Casa Central de la Universidad de Chile, en protesta contra el proyecto de fortalecimiento de universidades estatales que tramita el Congreso desde junio, y que ya ha motivado protestas de las que incluso ha tomado parte el rector Ennio Vivaldi.

"Ésta es una toma apoyada triestamentalmente, tanto por la Federación de Estudiantes, como por los funcionarios y la Asociación de Académicos", aseguró a Cooperativa el presidente de la FECh, Daniel Andrade.

"Es una toma triestamental y, en dicho carácter, nosotros estamos hoy día por que, en las condiciones actuales en que esté el proyecto, no se apruebe la idea de legislar el día jueves", en la votación prevista en el Congreso, señaló Andrade.

"Hemos sostenido reuniones con el Mineduc, pero no hemos logrado llegar a un acuerdo concreto respecto a los puntos de autonomía y democracia, condiciones laborales -porque está atentando directamente contra los funcionarios y no se hace cargo de la realidad de los (trabajadores a) honorarios- y, por último, también está el tema del financiamiento y la expansión de la educación pública, cosa que hoy día no está ocurriendo", detalló el dirigente estudiantil.

En resumen, "el Mineduc dice estar fortaleciendo la educación pública, pero eso, en concreto, no está ocurriendo", agregó Daniel Andrade, que indicó que la continuidad de la toma se evaluará el jueves, según el resultado de la votación en el Parlamento.