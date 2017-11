"Última esperanza" de la U. Iberoamericana dice no tener dinero para financiarla

La Escuela de Gestión Europea (EGEU), institución de negocios privada interesada en ayudar a la Universidad Iberoamericana de Ciencias y Tecnología (Unicit) y su última "esperanza" en medio de su profunda crisis, aseguró no contar hoy con los recursos para financiarla.

El Ministerio de Educación, al cabo de una investigación de siete meses, anunció la semana pasada la búsqueda de un administrador de cierre del plantel en vista de su deuda de 2.200 millones de pesos.

Ante este oscuro escenario, el rector Héctor Jara -acusado por reiterados incumplimientos financieros, laborales y académicos- ya ha alumbrado una posible salida: "estamos con muchas posibilidades de éxito con la Escuela de Negocios Europea", comentó. "Esa es la esperanza que nos va quedando", dijo posteriormente, consigna El Mercurio.

En efecto, la institución -que no está reconocida por el Ministerio de Educación- busca "un proyecto educativo más amplio y diferente" en el plazo de una década, afirmó su director general, Eduardo Bertoló. Sin embargo, agregó al rotativo que actualmente no cuentan con los recursos que necesitan: "No es que la EGEU tenga el dinero, nosotros no lo tenemos", dijo.

Un crédito por 10 millones de dólares

Pese a ello, el organismo afirmó que ya tiene la preaprobación de un crédito por 10 millones de dólares (unos 6.356 millones de pesos) con un fondo de inversiones: "tenemos la esperanza de que la respuesta del Ministerio será favorable una vez que se conozcan los recursos que este fondo está dispuesto a invertir a través de nosotros", contó al periódico.

"Si la universidad demuestra que tiene viabilidad económica, efectivamente eso sería un escenario distinto (al cierre). Pero si esta es una promesa que no se puede materializar en el corto plazo, entonces estamos en otro escenario y ahí tomaremos las medidas que correspondan", dijo el martes la ministra de Educación, Adriana Delpiano.

Así, la EGEU espera, en el mejor de los casos, hacer "una toma de control gradual, porque el fondo de inversiones no es que nos pase el dinero de un día para otro, por lo que en un principio estaríamos tomando el control de la junta directiva. (...) Estimamos que este proceso debiese iniciarse en diciembre", sostuvo el director general.