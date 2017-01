Las reacciones del mundo político y empresarial al atentado contra Óscar Landerretche

Un rechazo transversal provocó en el mundo político y empresarial el atentado explosivo que sufrió el presidente del directorio de la Corporación Nacional del Cobre (Codelco), Óscar Landerretche, la tarde de este viernes en su domicilio.

El ejecutivo y su asesora del hogar se vieron afectados por el estallido de un paquete que llegó al inmueble y ambos se encuentran en "buen estado" de salud, según reportó Codelco.

"Estoy desconcertado y consternado en algo que no tienen ninguna explicación", manifestó a Cooperativa el presidente de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), Hermann von Mühlenbrock.

"Me quiero quedar con que esto es un acto de un loco, de un enfermo mental, y que no sea un grupo, no sea terrorismo, porque la verdad que, si eso es así, vamos a tener dificultades", dijo el dirigente, quien apuntó a el "patrimonio" que tiene Chile, de poder caminar sin preocupación por las calles.

El empresario sostuvo que "me quiero quedar con el deseo íntimo de que este es un loco, un enfermo de la cabeza y que no es un grupo terrorista que está haciendo estas maldades".

"Esto debe ser, sin duda, un hecho aislado de un demente", afirmó Von Mühlenbrock, quien entregó su solidaridad a la familia Landerretche e hizo un llamado a la unidad del país.

CTC expresó "enérgica condena"

"La Confederación de Trabajadores del Cobre (CTC) declara su más enérgica condena y repudio a la detonación de un artefacto explosivo sufrido en el hogar del presidente del directorio de Codelco Chile, don Oscar Landerretche, y manifestamos nuestra absoluta solidaridad con él y con su familia, quienes se han visto expuestos a esta inescrupulosa acción", indicó la organización a través de un comunicado.

En efecto, nos parece de la más alta gravedad la detonación de un artefacto explosivo en el hogar del Señor Landerretche, y conminamos a las autoridades judiciales de nuestro país a realizar la más rápida y acuciosa investigación de estos hechos, a fin de aclarar todas las implicancias de esta condenable acción, la determinación e individualización de los autores de la misma, así como sus motivaciones.

Por su parte, el presidente de la Confederación y Producción del Comercio (CPC), Alberto Salas, señaló que este "es un acto inconcebible en nuestra sociedad, un acto que (...) tiene toda la connotación de ser un acto terrorista, esto produce miedo en la población y no es la manera en que Chile resuelve sus diferencias".

"Toda nuestra solidaridad del empresariado y de los mineros de Chile con Óscar y su familia y lo condenamos total y absolutamente", añadió el también timonel de la Sociedad Nacional de Minería (Sonamí).

Salas aseguró que "esto afecta, profundamente, a nuestras confianzas en Chile, esto va a tener una repercusión muy grande, y esperamos que tengamos la capacidad de poder actuar y encontrar a los responsables de un acto que es absolutamente condenable".

"Es un acto que apunta fuertemente a las confianzas, esto genera miedo en la ciudadanía. No estamos nunca recibiendo paquetes que tengan explosivos y, por lo tanto, afecta nuestro nivel de riesgo, afecta nuestra convivencia, afecta nuestra confianza y la confianza es un factor esencial para las inversiones", agregó el dirigente gremial, quien habló de un acto de una "violencia inusitada" con características de uno "terrorista".

Las condenas del mundo político

Todo mi apoyo a Óscar Landerretche, a su mujer y a su familia. El terrorismo no tiene ni tendrá cabida en nuestro país. — Alejandro Guillier (@SenadorGuillier) 13 de enero de 2017

PS condena de la manera mas energica este vil atentado a nuestro cro Oscar Landarretche y Pte del Directorio, inexplicable sin justificacion — Isabel Allende Bussi (@iallendebussi) 13 de enero de 2017

Inaceptable atentando a Óscar Landerretche y su familia. Condena y repudio categóricos sin espacio a ambiguedad. — Gabriel Boric (@gabrielboric) 13 de enero de 2017

A Dios gracias Landeretche, su esposa y la asesora del hogar estan bien y solo con leves lesiones el.El hecho es gravisimo.Lo visite recien. — JorgeTarud (@JorgeTarud) 13 de enero de 2017

Rechazamos categóricamente el atentado terrorista a Oscar Landerretche.

Se debe investigar y sancionar. Apoyo y solidaridad a la familia pic.twitter.com/hjmN6qqOma — Evópoli (@evopoli) 13 de enero de 2017

Toda nuestra solidaridad y apoyo a #OscarLanderretche y su familia. Nuestra condena a estos graves hechos. — Diputados RN (@DiputadosRN) January 13, 2017

Repudiamos y condenamos d forma enérgica el reciente ataque ocurrido esta tarde a la familia de Oscar Landerretche. Fuerza a Sra y familia — Diputados RN (@DiputadosRN) January 13, 2017

Bancada de Diputados DC condena enérgicamente atentado a Presidente de Codelco https://t.co/QEJUpfLRo3 — Bancada DC (@DiputadosDC) 13 de enero de 2017