Presidenta Bachelet solidarizó con el presidente del directorio de Codelco tras atentado

La Presidenta Michelle Bachelet solidarizó con el presidente del directorio de Codelco, Óscar Landerretche, luego de que éste sufriera un atentado con un artefacto explosivo que recibió en su casa el pasado viernes.

La Mandataria dirigió estas palabras durante la promulgación de la Ley de Capitalización de Codelco en El Salvador, donde justamente reapareció públicamente el directivo de la minera estatal luego del incidente.

"(Quiero) dar al presidente del directorio de Codelco Óscar Landerretche y su familia toda mi solidaridad y respaldo frente al repudiable ataque del que fueron víctimas", dijo la jefa de Estado.

"Creemos que con violencia no se construye un país más justo. La solidaridad, la justicia social y los ideales de la vida en común se defienden con las manos limpias, a rostro descubierto y democráticamente. En la violencia no hay justicia, solo hay daños y no la vamos a tolerar", añadió Bachelet.

La Mandataria enfatizó que "como Gobierno utilizaremos, y ya lo estamos haciendo, todas las herramientas que nos da la ley para perseguir a los responsables, que se apliquen las máximas sanciones y vamos a defender a cada uno de nuestros compatriotas".

Finalmente, la Presidenta Michelle Bachelet también se refirió "al repudiable ataque incendiario en Cañete, que costó la vida de una persona", ante el cual también envió "todas nuestras condolencias para su familia, su señora y sus hijas".