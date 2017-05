AES Gener acusó que Pangal Andrade está "mintiendo ante la opinión pública"

"Le he dicho a mucha gente me han llamado por teléfono la empresa, a ofrecerte plata, que me quede callado y no diga nada", así describió Pangal Andrade en Una Nueva Mañana de Cooperativa las presiones que dijo enfrentar por ser uno de los voceros de la coordinadora contra el proyecto hidroeléctrico Alto Maipo.

La declaración fue refutada por AES Gener, que en un comunicado dijo desmentir "tajantemente lo señalado por el señor Andrade Astorga puesto que jamás algún directivo o representante de la compañía ha tomado contacto con él ni con ningún integrante de esa agrupación, ofreciéndole dinero, especies ni ninguna prebenda, faltando así a la verdad y mintiendo ante la opinión pública".

"Respecto a esta nueva información falsa esgrimida, la que se suma a otras señaladas con anterioridad, instamos al señor Andrade Astorga y a su familia a tener una oposición transparente, a que actúen con la verdad y a manifestar su opinión con responsabilidad respecto de Alto Maipo", agregó la firma.

Esto -finalizó AES Gener- porque el proyecto "no pone en riesgo el abastecimiento de agua potable a la Región Metropolitana".