Proyecto Alto Maipo en vilo por millonaria deuda

La empresa AES Gener informó a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) que el proyecto Alto Maipo ha experimentado "dificultades" en el ámbito económico, llegando a un "default técnico" tras el quiebre con la Constructora Nuevo Maipo.

A través de un oficio enviado a la SVS (ver archivo adjunto), la empresa explicó que tiene una deuda por 613 millones de dólares, razón por la que ya no se encuentra en condiciones de solicitar dinero a bancos.

"Como es de público conocimiento, durante el pasado mes de junio, Alto Maipo SpA (...) puso término a uno de los contratos de construcción del Proyecto, celebrado con la empresa Constructora Nuevo Maipo S.A. debido a los incumplimientos del contratista. Desde esa fecha, Alto Maipo se ha hecho cargo interinamente de las obras y ha iniciado un proceso de búsqueda de un contratista que reemplace a CNM; asimismo, se ha dado inicio a una serie de procedimientos judiciales y arbitrales, incluyendo el cobro de garantías bancarias a CNM por US$ 73 millones", explica AES Gener en el documento.

"Aun cuando Alto Maipo logró cobrar las referidas garantías, no es posible anticipar el resultado de los demás procedimientos arbitrales pendientes con CNM hasta que los mismos hayan sido fallados. El término del contrato de construcción con CNM ha producido un evento de default técnico bajo los contratos de financiamiento, razón por la cual Alto Maipo no puede continuar solicitando desembolsos bajo los mismos en tanto no se regularice dicha situación", explica la compañía.

Asimismo, "como consecuencia del mencionado default técnico, la deuda financiera de Alto Maipo SpA por los desembolsos realizados a la fecha, la cual asciende a US$ 613 millones, deberá ser presentada como deuda corriente en los Estados Financieros de Alto Maipo SpA y de AES Gener S.A. en tanto se mantenga esta situación", se indica.

AES Gener analiza una posible salida junto a nuevos financistas para evitar el fin del proyecto, que, hasta el momento, tiene un 54 por ciento de avance.

Ambientalistas festejan

La noticia fue celebrada por la vocera de la Coordinadora Ciudadana Ríos del Maipo, Marcela Mella.

"Después de 10 años de una campaña ciudadana, una campaña en que, además, hemos tenido que gestionar recursos económicos para poder pagar la defensa legal del Cajón del Maipo y del agua en Santiago, obviamente nos alegra que el proyecto empiece a caerse, a debilitarse por el lado financiero", dijo Mella.

"(Alto Maipo) siempre ha sido referido por nosotros como un proyecto asesino no sólo del medioambiente, sino que también de las personas que vivimos en el Cajón del Maipo; pero -ojo- también los ciudadanos de Santiago", señaló la activista.

"Todos los servicios ambientales que el Cajón del Maipo le presta a la capital de Chile, incluyendo el abastecimiento del agua potable, están en serio riesgo si el proyecto Alto Maipo sigue adelante", recalcó Marcela Mella.