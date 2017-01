Corte Marcial de Valparaíso analiza caso de espionaje en fragata Lynch

En la Corte Marcial de Valparaíso se analiza la tarde de este jueves el caso de espionaje a personal femenino de la fragata Lynch.

En la oportunidad, seis abogados defensores de ocho funcionarios de la Armada de Chile procesados e inculpados de espionaje a través de fotos y videos de carácter íntimo presentan sus argumentos.

La abogada Jacqueline Henríquez, que representa al único formalizado en prisión preventiva, reclamó que el fallo "me parece arbitrario, porque no conociéndose la totalidad de los hechos, no estando completa aún la investigación, es prácticamente culpable".

"Eso es un problema que lo afecta a él personalmente, anímicamente. Él está en estado de schock. Esto llegó a tomar un cariz que no corresponde a los hechos que realmente ocurrieron", añadió la profesional.

Los abogados también reclaman el actuar del comandante en jefe de la Armada, Enrique Larrañaga, quien este miércoles expuso ante la comisión de Defensa de la Cámara de Diputados supuestos secretos del sumario de la investigación que no debieron haber sido dados a conocer.