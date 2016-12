Ex comandante en jefe: Me opuse terminantemente al ingreso de la mujer a la Armada

El ex comandante en jefe de la Armada y ex senador en cupo UDI, almirante en retiro Jorge Arancibia, lamentó el caso de espionaje por el que fueron procesados ocho marinos de la fragata Lynch, aunque aseguró que este tipo de situaciones eran previsibles.

Al ser consultado sobre el hecho, Arancibia aseguró que le "parece lamentable. Yo les voy a contestar de otra manera, yo me opuse terminantemente al ingreso de la mujer a la Armada por todas estas cosas que se podían prever".

"Ahora, entiendo que finalmente entraron y entraron porque era una necesidad institucional, pero lo que está ocurriendo era lo que podíamos haber previsto", sostuvo.

El ministro de Defensa, José Antonio Gómez, respondió a estas declaraciones indicando: "No comparto la opinión del ex comandante en jefe. Aquí en nuestro país y en el mundo entero no hay ninguna razón para que existan diferencias entre hombres y mujeres".

"Hemos hecho un esfuerzo grande para que las mujeres puedan participar en todas las instancias de las Fuerzas Armadas y seguiremos instando por eso y es por eso que esta situación la calificamos grave", dijo.

Los dichos también fueron calificados como "incomprensibles" por la ministra del Sernameg, Claudia Pascual.

El ex Presidente Ricardo Lagos también se refirió al tema a través de su cuenta de Twitter, aseverando que siente "orgullo de que junto a la entonces ministra de Defensa, Michelle Bachelet, el 2005 eliminamos barrera de participación de mujeres en las Fuerzas Armadas".

"Vaya un afectuoso saludo a todas las mujeres que día a día trabajan por la defensa nacional", añadió.

Ocho marineros se encuentran procesados por la instalación de cámaras en el lugar donde dormían sus compañeras y difundir las grabaciones.