Jefe de la Armada lamentó "muchísimo" el espionaje de marinos a compañeras

Larrañaga aseguró que no comparte las palabras de Jorge Arancibia.

El comandante en jefe de la Armada, Enrique Larrañaga, lamentó el caso de espionaje a mujeres por el que fueron procesados ocho marinos varones de la fragata Lynch y destacó el aporte del sexo femenino a la institución.

Larrañaga manifestó que "no comparte" las críticas del ex comandante Jorge Arancibia sobre la inclusión de mujeres y dijo que se queda "con las aclaraciones que ha hecho el almirante Arancibia", en el sentido de que en su momento no estuvo de acuerdo, pero lamentaba lo ocurrido.

"La mujer se incorporó plenamente a la institución hace 10 años, ha sido un proceso muy exitoso, están desarrollando las mismas funciones que realiza el personal masculino con el mismo grado de eficiencia, el mismo grado de compromiso y de lealtad", dijo Larrañaga.

"Yo creo, ciertamente, que la incorporación de la mujer a la Armada ha sido un éxito. Ésa es la evaluación que tenemos como institución. Por lo tanto, lamentamos muchísimo que se haya producido esta situación que afecta a personal femenino de nuestra institución", sentenció el almirante.

Ocho integrantes de la institución fueron procesados tras instalar cámaras para grabar el dormitorio de sus compañeras, caso que se tratará en una audiencia en la Corte Marcial.