Abogado de ex jefe de Finanzas de Carabineros: Nunca se mencionó a Harboe o Blanco

José Luis Andrés, abogado del ex jefe de Finanzas de Carabineros, Flavio Echeverría, aseguró en Cooperativa que su representado no ha vinculado a los ex ministros Javiera Blanco y Felipe Harboe en el uso indebido de los gastos reservados de la institución.

En conversación con El Diario de Cooperativa, Andrés manifestó que "en la arista del mencionado fraude mi representado tiene una responsabilidad personal, él ha colaborado, ha alzado su secreto bancario, ha reconocido depósitos incluso en un periodo anterior al que definieron los fiscales en la audiencia de formalización".

El abogado sostuvo en relación a la arista gastos reservados que "respecto a estos dineros, él lo replica y lo recoge de sus antecesores en el cargo y eso es lo que la fiscal Cañas, en esta segunda arista está investigando y es lo que da lugar a estos gastos reservados".

"No es efectivo que mi representado haya mencionado a alguno de los civiles que se mencionan, ni el señor Harboe ni a la señora Blanco, esa es información que han entregado otras defensas que también han hecho lo mismo de acogerse a este mecanismo de la cooperación eficaz", agregó.

"Él cuando declara en calidad de imputado reconoce inmediatamente su participación y entrega estos otros antecedentes", sostuvo.

Sobre la situación actual de Echeverría, quien se encuentra en prisión preventiva, Andrés planteó que "como una persona que está atravesando una problemática de esta magnitud, está preocupado pero también muy confiado respecto del trabajo que está desarrollando la Fiscalía".

Andrés cree que su defendido está arrepentido y "muy dolido, en cuanto estos son sin duda hechos graves que enloda a la institución en la cual él ha trabajado toda su vida. Aquí también hay un problema humano, un problema familiar".