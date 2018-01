Abogado: General (r) Gordon está metido en fraude de Carabineros "de puro buena gente"

El abogado defensor el ex general director de Carabineros Eduardo Gordon, Leonardo Battaglia, afirmó en El Diario de Cooperativa que su representando no ha cometido delitos luego de que se determinara su formalización en el marco del fraude al interior de la institución, indicando que está metido en esta situación "de pura buena gente".

Al ex general (r) se lo formalizará el 1 de marzo por el delito de malversación de caudales públicos entre 2010 y 2011 debido al uso de 21 millones 703 mil 191 pesos en gastos de representación por parte del Departamento de Relaciones Públicas de la institución mientras él estaba al mando.

Se trata de la primera vez que una ex máxima autoridad de la institución policial será imputada desde la entrada en vigencia de la reforma procesal penal, y el abogado Battaglia sostuvo que, "aunque parezca increíble, el general Gordon está metido en esto de pura buena gente".

"La decisión del fiscal nos va a obligar a llevar este tema a un juicio oral, no se van a aceptar aquí ni suspensiones condicionales, ni procedimientos abreviados con el objeto de estar admitiendo responsabilidades en situaciones que el general Gordon no ha cometido ningún delito y, por lo demás, acá no hay ningún delito cometido", aseveró.

Estos hechos ocurridos entre 2010 y 2011 están vinculados a un gasto injustificado por el general (r) Jorge Serrano Espinoza por casi 22 millones de pesos en el Departamento de Relaciones Públicas, el cual fue subsanado más tarde por Gordon, sin existir claridad en el origen de esos fondos.

Respecto a esta situación, Battaglia sostuvo que "lo único que podría existir aquí es una infracción tributaria como consecuencia de no haber pagado el impuesto correspondiente a la donación".

"No existía ni un viso de ilicitud, ni un viso de delito"

Cabe recordar que Gordon y Serrano usaron esa plata para hacer "obsequios a una funcionaria de Carabineros de Chile (la teniente María Angélica Hernández), sus familiares directos y otros fines absolutamente ajenos a la institución policial", según la querella del Consejo de Defensa del Estado.

El defensor indicó que "esto fue revisado por parte de Contraloría. En el momento que hace la observación, se hacen las reuniones pertinentes con los fiscalizadores de Contraloría por parte de los que estaban encargados del Departamento de Relaciones Públicas de Carabineros y se establece de que el reintegro iba a ser suficiente para poder zanjar el tema".

"Incluso, hay declaraciones de la jefa de fiscalización de la Contraloría que señaló que ella vio que aquí no existía ni un viso de ilicitud, ni un viso de delito y por eso es que no denunció los hechos al Ministerio Público", añadió Battaglia.

Además, acusó que "aquí se ha tratado de dar a entender que los 21 millones de pesos fueron regalo que el general Gordon le hizo a la teniente Hernández y eso está lejos de ser real".

"Estas especies que se le entregaron (a la teniente) no deben sumar más de 100 mil pesos", detalló, explicando que los regalos "son los mismos regalos que se entregan cuando se iba a una visita al retén de Curepto, por ejemplo".