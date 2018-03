Álex Smith por Operación Huracán: "En las pericias que yo revisé se ve manipulación"

Álex Smith, creador de "Antorcha", confirmó que existió implantación de pruebas en la polémica "Operación Huracán" por parte de las personas "que trabajaron en las pericias".

En conversación con "Informe Especial" de TVN, el denominado "profesor" defendió su aplicación, sin embargo, aseguró que se falsificaron pruebas.

"El general Pineda nos llamó al sumario y me pasó tres peritajes que estaban fuera de horario de la última conexión de Internet (...) En las pericias que yo revisé se ve manipulación o implantación, rotundo, y yo lo informé", aseveró.

Smith aseguró que informó de las implantaciones el 14 de febrero y al día siguiente se lo confirmó al general director de Carabineros, Bruno Villalobos, quien "quedó sorprendido y después nos desvinculamos", señaló.

"Carabineros me buscó, yo no fui a ellos, para participar en un proyecto que era bonito e interesante (...) Yo no implanté nada", indicó.

Cabe recordar que la Fiscalía acusó a Carabineros de presentar pruebas falsas para acusar a un grupo de comuneros mapuche de la quema de varios camiones en La Araucanía.