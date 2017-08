Arraigo nacional para carabineros dados de baja por exigir coima a comerciante extranjero

Con arraigo nacional y prohibición de acercarse al denunciante quedaron los tres funcionarios de la 21ª Comisaría de Carabineros de Estación Central que fueron dados de baja luego de que un comerciante los acusara de exigirle el pago de una coima.

Dos cabos segundos y un sargento segundo de la institución fueron formalizados este martes en el Centro de Justicia de Santiago por el delito de cohecho, luego de llegar hasta un local ubicado en el Pasaje Las Lilas para efectuar un control de rutina.

Según la acusación del dueño del negocio, el sargento Erick Barría vio "que tenía unas semanas (la licencia) de vencida y me preguntaron '¿usted vende copete?' y le dije 'No'. Vieron los medicamentos y me dijeron 'usted no puede vender medicamentos, esta no es farmacia'".

Posterior a esto, los efectivos -según relató el hombre- le plantearon solucionar la situación "más menos con dos asados, más o menos 80 lucas". Este último entregó 50 mil pesos, pero posteriormente denunció lo ocurrido, por lo que los uniformados fueron dados de baja.

"De acuerdo a los antecedentes, lo recibe en primer lugar el sargento Barría, que es uno de los imputados y luego él habría repartido el dinero con los otros dos imputados. En la carpeta investigativa existe la declaración de uno de los funcionarios, que efectivamente reconoce el hecho", informó el fiscal a cargo del caso, Sebastián Gana.

"No se pidió la prisión preventiva porque en este caso se trata de tres funcionarios que mantienen una conducta intachable anterior. Además hay por lo menos uno de ellos que ha colaborado con la investigación y la pena que arriesgan en ningún caso existe posibilidad de que sea una pena efectiva", subrayó el persecutor.