Bermúdez por fraude en Carabineros: Contraloría recibió denuncias mal hechas

El contralor Jorge Bermúdez valoró el avance de la investigación por el millonario fraude al interior de Carabineros y descartó que haya existido un error por parte de Contraloría a la hora de recibir denuncias.

Luego que la malversación fuera fijada en casi 28 mil millones de pesos, Bermúdez planteó que "uno se pregunta: ¿dónde estuvo la Contraloría? Bueno, la Contraloría estuvo, pero no detectó el fraude, y en parte no lo detectó porque en su momento recibió denuncias que estaban mal hechas y que, por lo tanto, no fueron atendidas debidamente".

"Yo creo que este tipo de iniciativas va a permitir que la Contraloría reciba denuncias de mejor calidad", añadió.

Durante este martes se realizó la segunda jornada de la formalización del general (r) Iván Whipple, ex jefe de Finanzas de Carabineros entre 2006 y 2011.

De acuerdo a la investigación del fiscal Eugenio Campos, el fraude ascendió a 12 mil millones de pesos durante el periodo en que Whipple estuvo a cargo de los dineros de la institución.

Whipple está siendo formalizado por los delitos de asociación ilícita y malversación de caudales públicos, mientras que otros 34 imputados fueron reformalizados.