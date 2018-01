Carabineros: Haremos una investigación exhaustiva para que no quede ninguna duda

El general subdirector de Carabineros, Julio Pineda, estuvo reunido con el ministro del Interior, Mario Fernández, durante casi una hora en La Moneda para entregar detalles del sumario que inició la institución sobre la supuesta manipulación de pruebas en la "Operación Huracán" que fue denunciada por el Ministerio Público.

El general Pineda informó a la prensa que "este sumario administrativo tiene como finalidad hacer las diligencias necesarias para esclarecer los acontecimientos que han ocurrido y esa es la disposición nuestra -lo que me ha dispuesto el general director, lo que me pidió el ministro-, que a la brevedad esto pueda ser aclarado en detalle para que no quede ninguna duda

"Vamos a hacer una investigación exhaustiva, una investigación detallada, de tal forma que esto quede bien aclarado para todos", sostuvo el oficial.

Pineda aseguró que se mantiene en contacto permanente con el director general de Carabineros, Bruno Villalobos, quien estaba de vacaciones en Miami hasta hoy cuando el Gobierno le ordenó regresar "a la brevedad" al país.

Sobre Villalobos, Pineda dijo que está en permanente contacto con él, quien está haciendo uso de su permiso legal.

El pasado jueves, el fiscal jefe de la Unidad de Alta Complejidad de La Araucanía, Luis Arroyo, presentó una querella denunciando el montaje de los funcionarios de la Dirección de Inteligencia Policial de Carabineros (Dipolcar) en el marco de la "Operación Huracán".

Al día siguiente, el jefe nacional de la Dipolcar, general inspector Gonzalo Blu, defendió la "seriedad" del trabajo de la institución ante los cuestionamientos públicos del Ministerio Público, que incluyó la aparente implantación de pruebas falsas en los teléfonos celulares de los imputados.

Este miércoles, al mediodía, tendrá lugar la audiencia en el Juzgado de Garantía de Temuco donde se discutirá la petición de la Fiscalía para decretar el cierre de la investigación.