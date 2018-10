Cuatro de los seis carabineros que ayudaban a bandas delictuales quedaron libres

Cuatro de los seis carabineros detenidos por ayudar a bandas delictuales quedaron en libertad tras realizarse su control de detención y formalización este viernes.

Los funcionarios fueron detenidos y dados de baja por su presunta vinculación con las bandas de "Los Chacana" y "Los Ketchup" que operaban en el sector centro y poniente de la capital.

Tras descubrirse la red, se realizó una extensa jornada de formalización de 19 personas, entre ellos los ex funcionarios policiales.

En definitiva, quedaron con arresto domiciliario total el ex suboficial Jorge Sánchez y el ex sargento primero Armin Catricura, a quienes se les imputó el delito de cohecho.

Alejandra Navarrete, defensora de Sánchez y Catricura, se manifestó conforme y aseguró que "era excesiva la prisión preventiva, la (medida cautelar) más excesiva del ordenamiento jurídico".

"Con el arresto domiciliario nos conformamos, porque lo tenemos libre, en su casa. Pero con el tiempo vamos a tratar de que esta medida cautelar se vuelva a revisar y ver si la podemos cambiar", dijo Navarrete.

También se le estableció la misma cautelar para el ex cabo primero Juan Carlos León. Por su lado, el ex cabo segundo Javier Sotelo quedó con arresto domiciliario nocturno, arraigo nacional y firma mensual.

El ex suboficial Pedro Altamirano y el ex cabo primero Guillermo Aránguiz fueron formalizados por los delitos por infracción a la Ley de Control de Armas, tenencia ilegal de municiones, robo con intimidación y en lugar no habitado. Ambos quedaron en prisión preventiva.