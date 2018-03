Directora de Ciper: Espionaje de Carabineros a periodistas nos recuerda métodos de la dictadura

La Unidad de Inteligencia Operativa Especializada (UIOE) de Carabineros en Temuco hizo seguimiento de periodistas y medios de comunicación, según informó el Centro de Investigación Periodística (Ciper).

En conversación con El Primer Café de Cooperativa, la directora de Ciper, la periodista Mónica González, manifestó que la situación es "bastante grave".

Indicó que "Carabineros hacía una labor de espionaje a periodistas, cosa que nos recuerda métodos de la dictadura, pero que todos sabemos que se han seguido haciendo en democracia".

"Lo que está implícito en el reportaje es que si 'Antorcha' no funcionaba, como han cuestionado fiscales, peritos externos e internos, las famosas herramientas que Álex Smith dice haber desarrollado para hackear WhatsApp, Telegram y otras aplicaciones electrónicas no eran tales, o sea, no había desarrollado esa capacidad, ¿con qué métodos, a través de qué vía se hacía este rastreo, seguimiento y espionaje a periodistas como a otras personas?", agregó.

González recalcó que "éste es un elemento más de una cadena de impunidad que se ha desencadenado en el último año que afecta a la vida cotidiana".

El reportaje da cuenta que, durante 2017, la cuestionada unidad -cuyos ex integrantes están imputados en la causa que investiga la manipulación de información en el marco de la Operación Huracán- hizo informes sobre interceptaciones de supuestos chats de periodistas y sus fuentes.

En estos informes aparecen rastreos y espionaje a periodistas de Radio BioBio, El Ciudadano, The Clinic y La Segunda, estando concentrado el seguimiento en noticias que afectaban al general director de Carabineros, Bruno Villalobos, y a la Presidenta Michelle Bachelet.

Durante la pasada jornada fueron desvinculados dos funcionarios como resultado del sumario administrativo originado a raíz de las denuncias de irregularidades vinculadas con la "Operación Huracán", lo que se sumó al llamado a retiro del general Marcelo Teuber, ex jefe de Inteligencia de La Araucanía; el mayor Patricio Marín y el capitán Leonardo Osses, ambos de la UIEO