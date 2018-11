Documento denuncia que ex contralor anuló sumario a Carabineros

El fiscal de Magallanes Eugenio Campos indaga un documento que puede ser clave en la investigación para determinar la razón por la cual la Contraloría dejó sin efecto un sumario a Carabineros en 2010.

En el texto de 15 páginas entregado por Eduardo Díaz, fiscal administrativo de la Contraloría, se detalla una serie de antecedentes que pudieran "revestir caracteres de delito" debido a que este fallido sumario a la institución policial pudo evitar el fraude que hoy ya alcanza más de 26 mil millones de pesos.

Según consigna La Tercera, el fiscal Campos pesquisa presuntos ilícitos relacionados con el incumplimiento fiscalizador de funcionarios de la Contraloría y la posible injerencia en esto de una reunión entre el ex general director de Carabineros Eduardo Gordon y el contralor de la época en que se anuló el sumario, Ramiro Mendoza.

"En relación con la supuesta anulación del sumario administrativo en análisis, instruido por la resolución N° 1.782 de 2010, consta en el expediente sumarial que en respuesta de un correo electrónico del señor Guillermo Vidal Giordano, subjefe de la ex división de Toma de Razón y Registro, de fecha 15 de noviembre de 2010, a la jefa de la ex DAA (División de Auditorías Administrativas), Srta. Patricia Arriagada, consigna: 'El contralor después que se dictó la resolución (1.782/10) designando al fiscal y luego que vino el general director a hablar con él, decidió que no se hiciera. Atte.'", dice la denuncia presentada por el fiscal administrativo a Campos.

No obstante, Patricia Arriagada, quien entre 2011 y 2016 fue la subcontralora de Mendoza declaró ante el fiscal Campos que "no recuerdo que durante 2010 yo haya dispuesto una auditoría en Carabineros, tampoco recuerdo que haya dispuesto un sumario administrativo".

"Nunca lo había visto, es una sorpresa ver este documento. Efectivamente, aparece mi firma bajo mi nombre, pero esto de la leyenda 'anulada' no es normal", añadió la ex funcionario.

En tanto, Mendoza declaró el 29 de agosto ante Campos que "no recuerdo que se haya iniciado un sumario en Carabineros durante 2010. Yo, en mi calidad de contralor de la República, no disponía de la apertura de sumarios, estos podían ser aperturados por los jefes de división (...), entre otros funcionarios de la institución".

En cuanto a la reunión con Gordon y la anulación del sumario, dijo que "no recuerdo por el momento cómo haya terminado este o de haber juntado o reunido con alguien de Carabineros para esto. Sí debo recordar que estas visitas no son extrañas sobre estos temas".