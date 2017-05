Ex jefe de Finanzas de Carabineros: 40 por ciento de gastos reservados se usaron acorde a la ley

El ex jefe de Finanzas de Carabineros, Flavio Echeverría, aseguró que cerca del 40 por ciento de los gastos reservados de la institución eran usados acorde a la ley, en el marco de su declaración por el millonario fraude en la repartición.

Según consignó El Mercurio, Echeverría explicó que el resto de los dineros habría sido usado para cubrir viajes, compra de regalos e incluso eventuales pagos que complementaban remuneraciones de funcionarios.

Además, el ex general sostuvo que su antecesor Iván Whipple le engregó una lista con 42 nombres de quienes debían recibir estos dineros, entre los cuales no se encuentra la ex subsecretaria de Carabineros y ex ministra Javiera Blanco.

Echeverría precisó que solamente administró los fondos y que el sistema de repartición ya existía previo a su ingreso al cargo.

"Mi representado ha confirmado ante el Ministerio Público el uso indebido del dinero correspondiente a gastos reservados. Todo lo que ha dicho es verdad y será corroborado por la investigación de la fiscal Cañas, a pesar de que sabemos que muchas personas tratarán de impedirlo", dijo José Luis Andrés, abogado de Echeverría.

Junto a esto, Echeverría reveló que mantenía los dineros en dos cajas fuertes en su oficina y que entregó cerca de 100 millones en un bolso al general director de Carabineros, Bruno Villalobos, al dejar su cargo.