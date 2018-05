Ex subsecretario propone eliminar el fono 133 de Carabineros

El ex subsecretario de Prevención del Delito Antonio Frey sugirió eliminar el fono 133 de Carabineros para crear un sistema nacional de emergencias con funcionarios calificados, similar al 911 de Estados Unidos.

Actualmente, el académico de la Universidad Central forma parte del comité técnico que elabora propuestas para la comisión de Seguridad Ciudadana conformada por el Gobierno y asegura que el objetivo de esta medida sería liberar a funcionarios uniformados de labores administrativas.

Frey explicó en diálogo con La Segunda que "en los países democráticos modernos existe un 911, con funcionarios calificados que reciben llamadas y derivan a bomberos, policías, ambulancias, según la necesidad".

"No es que el 133 no sea eficiente, sino que recibe muchas llamadas para otro tipo de problemas y emergencias, entonces está constantemente atochado y le quita tiempo a la policía porque muchas de esas llamadas son inoficiosas. Carabineros dice que son el 80 por ciento de ellas y eso es pérdida de recursos y tiempo", continuó la ex autoridad.

Otras de las medidas que propone Frey para enfocar a la policía uniformada en la prevención de delitos son revisar que carabineros sigan acompañando el control de lesiones en consultorios, tener radares en carreteras para medir la velocidad, que el correo certificado sirva para cursar infracciones y que las denuncias sean tomadas por una oficina anexa a la institución.

"Carabineros tiene elementos, pero hace tareas administrativas, reactivas, que lo desvían de su misión y así es imposible que sea preventivo", remarcó el ex subsecretario.