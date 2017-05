Fiscalía no perseverará en querella presentada por Villalobos contra periodista

Fiscalía decidió no perseverar en la querella presentada por el general director de Carabineros, Bruno Villalobos, en contra del periodista Matías Rojas, a quien acusaba del delito de amenazas relacionadas al rol de su hijo en el hospital institucional.

Villalobos aseguraba que Rojas, de El Ciudadano, lo amenazó en relación al cargo de su hijo en el Hospital de Carabineros tras solicitar información vía transparencia sobre el patrimonio del general director.

Rojas descartó las amenazas y aseveró que "el señor Bruno Villalobos se sintió agraviado por el solo hecho de yo haber solicitado una serie de solicitudes de información por la Ley de Transparencia, que se relacionan con su declaración de patrimonio, de la cual él tachó la propiedad que tiene en Peñaflor, y antecedentes relacionados con la contratación de su hijo en el Hospital de Carabineros, el sueldo que allí recibe y un permiso que el goza actualmente para ausentarse de sus labores en el hospital".

"Señaló en esta querella, que es absolutamente falso, que yo lo presioné y lo amenacé con publicar un reportaje sobre su hijo si él no daba de baja a un coronel, que actualmente es general de doctrina de la institución", recordó.

Recurso de protección

Al mismo tiempo se informó que la Corte de Apelaciones de Santiago admitió a trámite un recurso de protección del periodista en contra de Carabineros, ya que le prohibieron ingresar a la conferencia en la que Villalobos dio a conocer detalles sobre la reestructuración tras el fraude en la institución.

La presidenta del Colegio de Periodistas, Javiera Olivares, detalló que "al único medio al que no dejan entrar a esta conferencia de prensa que fue muy bullada es a este medio 'El Ciudadano'".

"Solicitamos una audiencia con el general director de Carabineros para que nos diera explicaciones. El general director no está interesado en recibirnos y nos traspasó con otro funcionario que, en palabras textuales, 'evaluará si nos recibe o no'. Nos preocupa que no nos quieran dar una versión de parte de Carabineros de un hecho que a nuestro juicio, como lo relata el periodista, tiene todo el parecido a una censura flagrante", añadió la dirigenta.

Carabineros tiene un plazo de cinco días para informar sobre las causas de esta prohibición a la Corte.