Fraude en Carabineros: Catalina Parot calificó como "extraña" la nula reacción

Catalina Parot, ex ministra de Sebastián Piñera, aseguró en Cooperativa que en caso de que se confirme que el general director de Carabineros, Bruno Villalobos, tenía conocimiento sobre el uso indebido de gastos reservados, debe dejar su cargo.

En El Primer Café, Parot manifestó que "la situación de Carabineros es sumamente complicada y por las informaciones que se tienen saltaron las alertas hace bastante tiempo a través de informes de Contraloría y de Ciper".

"Creo que es muy extraño el que a pesar de estas más de 60 definiciones de Contraloría respecto de este mal uso de recursos no se haya hecho nada, y lo que parece más grave es que aquí gran parte de los fondos reservados (...) se estaban usando para matrimonios, sobresueldos, que incluso podían haber ido hasta los subsecretarios", dijo.

Parot sostuvo que "no estoy segura, en un primer momento pensé que el general Villalobos debería continuar para llevar adelante esta investigación, pero por otro lado ahora me parece que la cosa se está poniendo un poco más compleja, cuando hay elementos para definir que a lo mejor él estaba al tanto de lo que estaba pasando con los fondos reservados".

"La justicia tiene un rol muy importante en aclarar cual es la verdad de estas situaciones (...) hay que ver cual es la veracidad de estos hechos, pero me parece que la situación del general Villalobos se está complicando día a día", indicó.

Por su parte, el ex secretario general del PS Pablo Velozo recalcó que "por la sanidad de la institución, y esto es una opinión personal, con esto no represento al Partido Socialista, me parece que el general director de Carabineros debería renunciar, porque él se está poniendo en situación de desgaste y de un desprestigio enorme".

"Puede ser que todo de lo que lo estén acusando y lo van a acusar sea falso, pero él lo va a pasar muy mal (...) ya no da garantías de que necesariamente va a llevar adecuadamente a cabo la investigación", aseveró.

Gutenberg Martínez (DC) también participó del debate, asegurando que es "siempre partidario de la presunción de inocencia, inalterablemente en cualquier caso (...) creo que uno no puede juzgar sobre la base de infidencias, rumores, opiniones interesadas y por lo tanto creo que hay que esperar para los efectos de dar una opinión fundada sobre la materia".

"Esta es una oportunidad para tomar las medidas para evitar que este tipo de hechos se vuelvan a repetir", sentenció.