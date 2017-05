Fraude en Carabineros: Ex jefe de Finanzas asegura que le pagaron por su silencio

En su declaración ante la Fiscalía, el ex jefe de Finanzas, Flavio Echeverría Cortez, reveló cómo se sumergió en el fraude al interior de Carabineros -que ya alcanza los 17.500 millones de pesos- y acusó que los integrantes más antiguos "pagaron mi silencio".

Los testimonios a las que accedió el diario La Tercera dan cuenta que el pasado 24 de marzo, Echeverría reconoció que en su primera declaración de enero, "omití información que ahora quiero aportar" y dio detalles de las "salidas informales de fondos" y cómo comenzó a recibir recursos en 2008.

Cuando trabajaba en Tesorería, el coronel Arlondo Riveros "me dijo que había unos depósitos para mis gastos personales. Esos dineros que fueron por alrededor de $30 millones, los invertí y los gasté (...). Yo no le conté a nadie y, como dije, me quedaba con todos los montos que me depositaban", narró Echeverría.

"Con ese depósito, ellos pagaron mi silencio, ya que ellos sabían que el año siguiente yo me iba a Contraloría", aseguró el imputado apuntando a los integrantes más antiguos de la denominada "Mafia de la Intendencia": "Yo cuando controlaba tenía la fama de ser 'pesado' y detallista, pero ahora para el proceso informal pasaba a ser 'un aliado'", manifestó.

Acerca del modus operandi para ocultar los desfalcos, "en cuanto a un déficit, sinceramente no sé cómo se maquillaba, el presupuesto era flexible, por lo que si faltaba se pedía, este era una bolsa, se reasignaban recursos de otras partes", contó.

Esposa del gral. Gordon y representantes de acusados de violación a DD.HH.

En 2010, como líder de la unidad contralora de Carabineros, Echeverría dijo haber presenciado cómo se le pagaron servicios de salud a ex funcionarios como si estuvieran activos: "Dentro de ese grupo estaban familiares de algunos generales en períodos anteriores, entre otros, la esposa del general (Eduardo) Gordon y la esposa del general (Eduardo) Vera. Acá se hacían pagos sin acto administrativo", indicó.

Además, reveló pagos a algunos abogados representantes de funcionarios, como Mauricio Unda, quien defendió a uniformados acusados de violaciones a los derechos humanos: "Se les pagaba íntegramente y ellos, a su vez, distribuían entre sus representados", señaló.

En 2011 -tras ser nuevamente trasladado para asumir en Tesorería-, detalló haber percibido 60 millones de pesos, además de transferencias de varios funcionarios de la Intendencia, como el "mayor Ponce", el capitán Randy Maldonado, los coroneles Renato Sarabia y Arturo Rojas Henríquez y el comandante Pedro Valenzuela: "Debo haber recibido la suma de $ 220 millones aproximadamente", indicó.

Ascendido a general, "durante el año 2011 y 2012, (...) tomé la determinación de cortar con estos procesos anormales, pero nunca denuncié, ya que formaba parte de la misma y dispuse del traslado del personal que trabajaba" en Tesorería, aseguró Echeverría: "Lo único que deseábamos era que pasara el tiempo, nada más", agregó.