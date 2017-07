Fraude en Carabineros: Fiscal interroga a general de Bienestar

El fiscal regional de Magallanes, Eugenio Campos, interroga en calidad de imputado la tarde de este viernes al general de Bienestar de Carabineros, Manuel Letelier, en el marco de la indagatoria del fraude en la institución uniformada.

La comparecencia de Letelier se suma a la que ya realizó el general Jorge Serrano, quien declaró la semana pasada en una de las aristas de la investigación, y del ex general director Eduardo Gordon.

En paralelo, el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago ordenó mantener en prisión preventiva a los hermanos Cristián y Nelson Valenzuela, sindicado -este último- como uno de los líderes del fraude.

La abogada de Nelson Valenzuela, Jacqueline Stubing, afirmó que "cuando alguien acusa a otro, obviamente si uno da tiene que recibir, y eso es lo que creemos que está pasando, pero creemos que la investigación está siendo sesgada. No hay un principio de objetividad y se ve claramente hoy día".

"El fiscal, cuando aporta antecedentes que no existen, que no son efectivos respecto a una persona y cuando oculta otros que son relevantes, como por ejemplo respecto de montos, sin duda el principio de objetividad se ve alterado. Hay alguna información, que a pesar de haber sido entregada, no vemos a las personas que mi representado entrega sentadas en el banquillo de los imputados", añadió.

En tanto, el fiscal Campos manifestó que avanzan en la recuperación de los fondos malversados.