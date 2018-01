Gobierno pide a la Fiscalía nuevas diligencias en Operación Huracán

El Ministerio del Interior solicitó a la Fiscalía nuevas diligencias en el marco de la Operación Huracán que, en un principio, tenía previsto su cierre para este miércoles.

Luego de que el Ministerio Público acusara a Carabineros de manipular pruebas en este caso, el Gobierno confirmó que presentó este lunes "un escrito ante el Juzgado de Garantía de Temuco en que informa la petición -a la Fiscalía- de diligencias a ejecutar antes de determinar la procedencia del cierre de la investigación o de la decisión de no perseverar".

"Estas diligencias consideran el requerimiento un conjunto de información a empresas de tecnología, además de la realización de una serie de peritajes", añadió el Ministerio de Interior en un comunicado.

El Ministerio recordó que es parte querellante en la causa por lo que sostuvo que "mientras esas diligencias no sean practicadas y la investigación agotada, no resultaría procedente el cierre de la misma ni la decisión de no perseverar".

Justo antes de este comunicado, el Juzgado de Garantía de Temuco confirmó que la audiencia se trasladaba para el 9 de febrero, a las 09:30 horas.

Según denunció la Fiscalía de La Araucanía, que había decidido no perseverar en el caso, funcionarios de la Dirección de Inteligencia de Carabineros había manipulado mensajes de Whatsapp de los miembros de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM).

Debido a esta acusación, el ministro del Interior, Mario Fernández, solicitó a Carabineros que los resultados del sumario interno estén "a la brevedad" para aclarar lo ocurrido en la causa.