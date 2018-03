Huracán: Senador Harboe llamó a Interior y a Fiscalía a "estar a la altura"

En medio del enfrentamiento entre el Ministerio Público y el Ministerio del Interior luego del "téngase presente" enviado por el subsecretario Mahmud Aleuy ante la actuación de la Fiscalía en el "caso Huracán" y de la posterior respuesta del fiscal nacional Jorge Abbott, desde la Nueva Mayoría cuestionaron el nivel en el que cayó el debate.

Lo que más molesta según el senador del PPD y ex subsecretario del Interior, Felipe Harboe, es que ambas partes han filtrado documentos a los medios como parte de la defensa de su postura.

"Tuve diferencias con el Ministerio Público cuando estaba en el Ministerio del Interior, pero jamás se me habría ocurrido filtrar el oficio que yo le mandaba al fiscal nacional porque lo que corresponde cuando uno está en un cargo de autoridad es estar a la altura de las circunstancias pero no discutirlo por la prensa", dijo Harboe.

En tanto, el electo senador por Arica, José Miguel Insulza, también cuestionó este enfrentamiento.

"Me parece una respuesta de partido político, no creo que eso corresponda a los organismos públicos, ese es un tema que hay que controlar siempre. Esto debiera ser discutido institucionalmente, pero no con el tipo de argumentos que se han usado, las típicas acusaciones que nos dirigimos en la política cuando discutimos entre nosotros", sostuvo.

Chadwick: Este conflicto no es bueno para nadie

Por su parte, el futuro ministro del Interior, Andrés Chadwick, admitió que resolver este conflicto es un tema prioritario.

"No es bueno para nadie y genera un perjuicio importante que las instituciones que están encargadas de la persecución penal estén en conflicto y que además ahora exista un conflicto entre intercambio de oficios entre el Gobierno y el Ministerio Público, eso no es bueno. Cuando asuma voy a dar mi opinión como Gobierno y como Ministro del Interior", aseveró.

En tanto, el Consejo para la Transparencia (CPLT) envió un oficio a Carabineros en el que le hacen ver a la institución la necesidad de aplicar controles externos, auditorias externas a sus procesos, que deben hacer públicas las remuneraciones con los ingresos adicionales por ejemplo de oficiales que tienen otras remuneraciones por otras funciones.

Marcelo Drago, presidente del CPLT, explicó que en el oficio se solicita que la institución no debe llamar a retiro, sino que se acepten las renuncias de funcionarios cuestionados en investigaciones hasta que estas lleguen a término.

"Como Consejo para la Transparencia acordamos oficiar a Carabineros planteando una serie de medidas que la institución debe tomar para poder avanzar y hacerse cargo de la situación que viven frente al fraude que ha sido uno de los más millonarios en la historia del país", manifestó Drago.

"Este es el minuto para actuar, para que Carabineros ordene la casa y tomar en serio lo que le planteamos y abordar las medidas que sean necesarias", enfatizó.