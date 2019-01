Inician sumario administrativo tras muerte de un hombre en procedimiento policial

Carabineros inició un sumario administrativo al interior de la 45ª Comisaría de Cerro Navia tras la muerte de un hombre de 48 años en un procedimiento policial.



La situación ocurrió cuando los funcionarios policiales llegaron a un domicilio de calle Lo Duarte tras recibir un llamado de una mujer que denunciaba haber sido agredida por su ex cuñado.

Al llegar, tomaron detenido al denunciado pero también a su hermano, Juan Jiménez Soto, quien había llegado hacía tres días a Santiago para visitar a la familia y quien se opuso a la detención.

Según acusa la familia, el hombre fue golpeado por al menos siete funcionarios y subido inconsciente y esposado al carro policial.

"Lo único que yo vi cuando entraron los carabineros. Yo los atajé, pero eran muchos. Y les pregunté '¿traen una orden?'. No me hablaron, más que me empujaron", aseguró Berta Soto, madre de los hermanos.

"(Por) más que les pedí cuando salieron con mi hijo colgando de una pierna, sus pantaloncitos abajo, esposado, y yo les dije 'déjenlo, que mi hijo está agonizando, déjenlo'. No me entendieron. Lo tiraron y lo tiraron como se tira un saco de papas a la cuestión de los carabineros", manifestó.

Investigan muerte de un hombre tras ser detenido por carabineros en Cerro Navia. Llamado fue x una pelea en una casa. Familia d victima acusa que la muerte se produjo por golpes que le propinaron los funcionarios. Se abrió un sumario al interior de la 45 com. @Cooperativa pic.twitter.com/sr5dT79YMo — María Paz López (@mariapaz_lopezc) January 7, 2019

PDI tomará el procedimiento

Según la versión de Carabineros, el hombre fue detenido por agresión a los funcionarios policiales.

"La persona que fue detenida en primera instancia fue detenida por agredir a personal de Carabineros en acto de servicio", explicó la capitán Carolina Venegas, de la 45ª Comisaría de Cerro Navia.

Además, explicó que "el Ministerio Público dispuso que fuera la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones la que tomará este procedimiento. Está todo en materia de investigación".

Los funcionarios involucrados no han sido apartados de sus funciones.